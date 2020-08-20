На переговорах в Минске Россия ведет себя откровенно по-хамски, — Сергей Гармаш

Представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш, рассказавший о дебюте Кравчука в ТКГ, призвал западных партнеров не закрывать глаза на хамское поведение России на переговорах по Донбассу.

«Россия жестко, я бы сказал, по-хамски продавливает политическую субъективизацию ОРДЛО, — пишет в соцсети Сергей Гармаш. — Все ее действия, в том числе и перемирие, направлены только на это — узаконить в теле Украины раковую опухоль «русского мира». Вчера (19 августа. - Ред.) на ТКГ это было особенно заметно. Они уже открыто говорят о «делегации ОРДЛО», хотя ОРДЛО не являются членами ТКГ и соответственно не могут иметь в ней никакой делегации. В ТКГ есть лишь ПРИГЛАШЕННЫЕ Российской делегацией (Москва постыдилась даже сделать их членами делегации РФ).

Тем более недопустима занятая Россией позиция наблюдателя, а не участника процесса, заявления о том, что она «примет любое консенсусное решение между делегациями ОРДО-ОРЛО и Украиной».

Но этого очевидного противоречия Минским соглашениям не замечают ОБСЕ и западные партнеры. Ради сохранения самой возможности мирного диалога и поддержки Запада это дипломатично «проглатываем» мы.

«Минск» поставили с ног на голову. Мы наступаем не только на самоуважение, но и на простую логику.

У меня нет фактических оснований не доверять руководству украинской делегации и Офиса президента, нет оснований говорить, что мы реально поддаемся этому давлению. Наоборот, несмотря на некоторые неоднозначные высказывания и действия, я призываю не делать скоропалительных выводов. Но, глядя на откровенно хамское поведение той стороны, блокировавшей конструктивный диалог, и исходя из опыта последних политических уступок в виде решения о «консультативном совете» и «формулы Штайнмайера», у меня есть основания переживать, как бы в погоне за тактическими победами, мы не пришли к стратегическому поражению.

Все, что я сейчас пишу, — это моя личная позиция. И это позиция не только участника переговоров, не только гражданина Украины, это еще и позиция жителя Донбасса, то есть того, ради кого якобы и проводятся Минские переговоры. И я, как житель Донбасса, выброшенный под угрозой смерти из своего дома за политические убеждения, расцениваю поведение РФ на Минских переговорах как откровенное, демонстративное хамство.

Если РФ и ее марионетки из Донецка и Луганска думают, что игнорирование текста «Минска», манипуляции и давление — это та форма «диалога», которая приведет к желаемому эффекту «мирного урегулирования», то они ошибаются. Учите физику: любая сила вызывает обратную силу противодействия…

Я не просился в Минский процесс, я не связан политическими обязательствами, карьерными ожиданиями, финансовыми или какими-то иными ограничителями моей совести. Поэтому я не буду молча терпеть то извращение, которое РФ и ОБСЕ называют переговорами.

Или мы будем конструктивно разговаривать и убеждать друг друга логикой и аргументами, искать компромиссы не выходя за текст «Минска» и слыша друг друга, или я, как представитель вынужденно перемещенных лиц, буду делать все, чтоб показать украинскому обществу, и прежде всего ВПО, как Россия к ним относится и собирается обращаться с ними после реализации Минска.

Еще раз: дело не в тексте Минских соглашений, — они могут стать основой компромисса, — дело в методах и формах, которые Россия использует, пытаясь заставить нас принять ее извращенную трактовку этого текста. Дело в тактике ее так называемого «диалога». «Диалога», когда тебя не слышат, «диалога» не с теми, кто реально принимает решения. Те, кто последние два дня наблюдал Минские переговоры, понимают о чем речь.

Обращаюсь к ОБСЕ и западным партнерам. Если вы действительно хотите мирного диалога, а не создания почвы для реального гражданского конфликта, не закрывайте глаза на то, что Минский процесс превращен в фарс. Если ТКГ — это Россия, Украина и ОБСЕ, то диалог должен вестись между членами ТКГ, а не аватарами РФ из Донецка и Луганска, которые ничего не решают, а потому и не отвечают за свои действия.

После этого поста меня могут обвинить в срыве стратегических планов, может, даже назовут его помехой к очередному обмену. Но освободить 10−100 человек и отдать в рабство 40 миллионов — это не тот результат, который оправдывает сделку с дьяволом. Сделки с дьяволом всегда заканчиваются плохо. Он даст тебе все, что ты хочешь, но потом заберет в миллион раз больше.

Разминирование, новые КПВВ, мир — это все замечательно. Но это не абстрактные понятия — это части того целого, которое называется «война». Она идет. Она — реальность. И война ведется не ради мира. Война ведется за ценности. Поэтому променять эти ценности на мир — значит сделать все жертвы войны, в том числе и человеческие, бессмысленными. А это значит, что мир все равно не будет долгим, что война снова вспыхнет, с еще большей силой, пока не будет восстановлена справедливость…

Еще раз: или нормальный диалог, или в жопу такую «дипломатию»! Называть черное белым я не буду! Но и выходить из процесса добровольно не стану, не ждите!" — написал на своей странице в Facebook Сергей Гармаш.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Сергей Гармаш заявил: «Украина все сделает для того, чтобы на деоккупированных территориях не было резни».

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