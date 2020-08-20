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Политика

Кличко, Верещук, Кучеренко: определена тройка лидеров на выборах в Киеве

18:39 20 августа 2020
соцопрос
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Выдвижение кандидатом в мэры Киева представителя «Батьківщины» Алексея Кучеренко существенно изменило положение кандидатов. Это демонстрирует августовский опрос киевлян, проведенный ВОО «Передовые правовые инициативы». Экс-министр ЖКХ (2007−2010 гг.) и первый заместитель главы комитету ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ Кучеренко не оставил шансов попасть в тройку лидеров шоу-мэнам Андрею Пальчевскому и Сергею Притуле.

Так, согласно результатам соцопроса, жители Киева демонстрирует сохранение своих предпочтений. За действующего городского главу Кличко готовы проголосовать 41,6%. Кандидат от «Слуги народа», народный депутат Ирина Верещук занимает второе место с результатом 10,41%. Всего 1% от Верещук отделяет нового кандидата в мэры Киева Алексея Кучеренко. На четвертом месте находится народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко с 7,05% поддержки.

Политические позиции БЮТ и «Батьківщины» в Киеве и Киевской области всегда отличались значительной поддержкой избирателей.

В исследовании говорится, что у Виталия Кличко и кандидата от «Батьківщини» Алексея Кучеренко стабильный электорат, в то же время у других кандидатов, которые преодолевают 5% барьер, отмечаются так называемые электоральные перетоки — часть избирателей переходит от одного кандидата к другому.

Анализируя результаты опроса ВОО «Передовые правовые инициативы», можно предположить, что выдвижение хозяйственника Кучеренко уменьшает шансы Андрея Пальчевского и Сергея Притулы, у которых нет опыта работы в коммунальном секторе.

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