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Словения определила Украину в «красную» зону: что это значит
Правительство Словении приняло решение, что Украина входит в список стран «красной зоны» по опасности пандемии коронавируса COVID-19.
На сайте правительства Словении опубликован обновленный список стран, внесенных в «красную» зону, в который вошла и Украина. С пятницы, 21 августа, все украинские туристы должны будут проходить 14-дневную самоизоляцию. Исключения предусмотрены лишь для тех граждан Украины, которые имеют вид на жительство в Словении либо владеют здесь недвижимостью.
При этом со стороны Украины ограничений в виде обязательной самоизоляции при въезде граждан Словении не предусмотрено.
Ранее сообщалось, что Кабмин Украины поддержал предложение Министерства внутренних дел о введении ограничений на посещение хасидами города Умани на праздник Рош ха-Шана.181
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