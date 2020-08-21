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Мир

Словения определила Украину в «красную» зону: что это значит

10:15 21 августа 2020
Самоизоляция

Правительство Словении приняло решение, что Украина входит в список стран «красной зоны» по опасности пандемии коронавируса COVID-19.

На сайте правительства Словении опубликован обновленный список стран, внесенных в «красную» зону, в который вошла и Украина. С пятницы, 21 августа, все украинские туристы должны будут проходить 14-дневную самоизоляцию. Исключения предусмотрены лишь для тех граждан Украины, которые имеют вид на жительство в Словении либо владеют здесь недвижимостью.

При этом со стороны Украины ограничений в виде обязательной самоизоляции при въезде граждан Словении не предусмотрено.

Ранее сообщалось, что Кабмин Украины поддержал предложение Министерства внутренних дел о введении ограничений на посещение хасидами города Умани на праздник Рош ха-Шана.

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