В ВР могут пройти четыре партии, лидируют «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа – За жизнь», — соцопрос

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то в новый состав украинского парламента прошли бы четыре партии. Об этом говорится в опросе общественного мнения, проведенного Центром «Социальный мониторинг», результаты которого были представлены в пятницу, 21 августа, в агентстве «Интерфакс-Украина».

Так, согласно результатам опроса, лидирует партия «Слуга народа» (Арахамия Д., Корниенко А., Стефанчук Р.) — 26,7%. За ней следует «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Бойко Ю., Медведчук В., Рабинович В.) — 21,3%. На третьем месте «Европейская солидарность» (Порошенко П., Парубий А., Геращенко И.) — 12,5%. На четвертом — «ВО «Батьківщина» (Тимошенко Ю., Тарута С., Наливайченко В.) — 9,8%. Партия «Сила и честь» Игоря Смешко с уровнем поддержки среди тех, кто определился с выбором и будет голосовать, набирает 4,9%. Она находится на грани прохождения пятипроцентного барьера.

В пересчете на количество депутатских мандатов, которые могла бы получить каждая из партий, которая прошла бы в парламент, следующий состав Верховной Рады Украины мог бы выглядеть следующим образом: «Слуга народа» — 172 мандата, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 130 мандатов, «Европейская солидарность» — 83 мандата, «ВО «Батьківщина» — 65 мандатов.

Сравнение полученных результатов с данными предыдущих опросов показало следующую динамику электоральных предпочтений: на протяжении летних месяцев рейтинг «Слуги народа» снизился с 30,5% в июне до 29,8% в июле и до 26,7% в августе. Рейтинг «Оппозиционной платформы — За жизнь» вырос с 18,6% в июне до 20,1% в июле и до 21,3% в августе. Рейтинг «Европейской солидарности» после роста с 12% в июне до 15,7% в июле опять снизился до 12,5% в августе. Уровень поддержки ВО «Батьківщина» существенных изменений не претерпел (9,7%; 9,6% та 9,8% соответственно).

Рейтинг других партий распределился следующим образом: «Гражданская позиция» (Гриценко А.) — 3,8%, «Партия Шария» (Бондаренко А.) — 3,6%, «Радикальная партия Олега Ляшко» — 3,3%, «ВО «Свобода» (Тягнибок О.) — 2,3%, «Голос» (Рудик К., Клименко Ю.) — 1,8%, «Украинская стратегия Гройсмана» — 1,4%, «Национальный корпус» (Билецкий А.) — 1,1%, «Оппозиционный блок» (Мураев Е., Вилкул А.) — 0,9%, «Объединение «Самопоміч» (Сыроид О.) — 0,9%, «За майбутнє» (Палица И.) — 0,8%.

Опрос общественного мнения проводился Центром «Социальный мониторинг» с 8 по 15 августа 2020 года в 24-х областях Украины и г. Киеве. Всего опрошено 3012 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 95% и ​​соотношении переменных от 0,1: 0,9 до 0,5: 0,5 составляют 1,10 — 1,83%. Метод получения информации: индивидуальные интервью «тет-а-тет» по месту жительства респондентов.

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