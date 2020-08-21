Можете решить даже самые сложные задачи: гороскоп на 22 августа для всех знаков зодиака



Суббота, 22 августа, — в этот день у многих будет повышена работоспособность, им по плечу окажутся самые сложные задачи. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 22 августа для всех знаков зодиака. Больше гороскопов читайте здесь

ОВЕН

День может выдаться несколько нервозным и суетным. Не спешите с принятием решений и тщательно продумывайте предпринимаемые шаги.

ТЕЛЕЦ

По возможности не планируйте на это время важных дел или встреч — они не принесут ожидаемого результата. Также сегодня не следует проводить какие-либо манипуляции с волосами.

БЛИЗНЕЦЫ

Вероятно, сегодня придется поддерживать реноме сведущего во всем человека. Причем не всегда вам будет понятно, почему многие жаждут заполучить именно ваши советы. В семейных отношениях будьте более сговорчивы.

РАК

Сегодня вам могут напомнить о данных ранее обещаниях. Постарайтесь сдержать свое слово, чтобы не заработать репутацию несерьезного человека. Берегите горло, не перенапрягайте связки.

ЛЕВ

Предстоит довольно спокойный день, он хорош для завершения начатых ранее дел. Вероятно получение приятных новостей от тех, с кем давно не были в контакте.

ДЕВА

Гороскоп рекомендует воздержаться от решения финансовых вопросов. Не стоит сегодня брать деньги в долг или возвращать кредит — могут возникнуть какие-то подводные камни. Избегайте разногласий с близкими людьми.

ВЕСЫ

Благоприятный день для каких-либо совместных действий. Вы не только получите моральное удовлетворение от проделанной работы, но и можете рассчитывать на хорошую выгоду.

СКОРПИОН

Для осуществления задуманного следует заручиться поддержкой единомышленников. Вот и займитесь сегодня поиском таковых.

СТРЕЛЕЦ

Предстоит решать массу неотложных вопросов, что отнимет много времени и сил. Опыт, который вы получите сегодня, окажется очень полезным.

КОЗЕРОГ

В начале дня что-то может пойти не по плану, однако вам удастся довольно быстро исправить ситуацию. Следите за качеством употребляемых продуктов — сейчас велик риск отравления.

ВОДОЛЕЙ

В финансовых вопросах могут возникнуть какие-то трудности, не спешите с принятием решений. На любовном фронте звезды сулят перемены.

РЫБЫ

Велика вероятность того, что попадете в довольно неловкую ситуацию. Не нервничайте по этому поводу, все окажется не так уж и безнадежно. За советом и помощью следует обратиться к близким людям. День хорош для совершения крупных покупок.

Хорошего вам дня!

Ранее «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивный астрологический прогноз на целую неделю, 17−23 августа, для всех знаков зодиака.

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