Когда красить волосы и назначать помолвку: лунный календарь на 24–30 августа

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели — с 24 по 30 августа 2020 года: когда можно заключать брак, встречаться со старыми друзьями, стричься и убирать урожай на хранение, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака читайте здесь

24 августа

Символ дня: журавль

Характеристика: день не подходит для активных действий, им стоит предпочесть наблюдения и анализ.

Бизнес и финансы: наиболее успешными обещают быть проекты, основанные на научных исследованиях.

Личная жизнь: независимо от того, кто виноват, день благоприятен для прощения и примирения.

Здоровье: особенно опасны болезни верхних дыхательных путей — при первых же симптомах необходимо обратиться к врачу.

Уход за внешностью: можно очищать кожу лица и тела и делать омолаживающие маски.

Спорт: от серьезной физической нагрузки лучше отказаться, хороший результат принесут занятия дыхательной гимнастикой.

Дом, сад, огород: домашними делами нужно заниматься по мере необходимости. Не стоит подкармливать и поливать растения.

25 августа

Символ дня: роза ветров

Характеристика: в этот день легко переоценить свои силы и надорваться, взявшись за заведомо непосильные дела, поэтому лучше заниматься работой без энтузиазма.

Бизнес и финансы: хороший день для общения с начальством — удастся добиться от него новой должности или повышения заработной платы.

Личная жизнь: нельзя никому желать плохого — пожелание может исполниться, а потом вернуться бумерангом к своему автору.

Здоровье: опасны такие болезни как ангина или бронхит, с их лечением не стоит не тянуть.

Уход за внешностью: не рекомендуется стричь, укладывать и красить волосы.

Спорт: физкультурой и спортом лучше заниматься на свежем воздухе.

Дом, сад, огород: можно убирать на длительное хранение овощи со съедобной верхней частью. Домашними делами нужно заниматься по мере необходимости.

26 августа

Символ дня: птица Феникс

Характеристика: день завершения всех начатых ранее дел, которые сегодня легко удастся довести до логического конца.

Бизнес и финансы: можно осуществлять мелкие финансовые операции — например, оплачивать коммунальные счета, от крупных — открытия счетов или депозитов — лучше отказаться.

Личная жизнь: можно общаться с людьми из прошлого — например, со своими одноклассниками или однокурсниками.

Здоровье: особого внимания потребует желудок — чтобы он не давал поводов для беспокойства, лучше на время сесть на диету.

Уход за внешностью: стрижка благотворно повлияет на состояние здоровья волос.

Спорт: физкультурой нужно заниматься без энтузиазма.

Дом, сад. огород: можно убирать корнеплоды и лук на длительное хранение. Домашние дела нужно свести к минимуму.

27 августа

Символ дня: нетопырь

Характеристика: день мощной — негативной — энергетики. Чтобы силы зла не повлияли на внутренний мир, необходимо максимально сократить общение с окружающими.

Бизнес и финансы: от реализации важных финансовых операций необходимо отказаться — вместо прибыли они могут принести убыток

Личная жизнь: в этот день можно встретить человека, с которым захочется провести всю жизнь.

Здоровье: из-за вероятности пищевых отравлений необходимо следить за свежестью и качеством употребляемых в пищу продуктов.

Уход за внешностью: стрижку лучше отложить на более благоприятный день.

Спорт: во избежание травм нужно предпочесть умеренную физическую нагрузку.

Дом, сад, огород: можно убирать на семена пряные и лекарственные растения. Дома не стоит готовить, зато можно делать мелкие ремонтные работы.

28 августа

Символ дня: родник

Характеристика: любые профессиональные проекты обречены на успех, главное — не лениться.

Бизнес и финансы: удачный день для деловых переговоров — партнеры легко найдут общий язык и охотно будут идти навстречу друг другу.

Личная жизнь: идеальный день для помолвки и заключения брака.

Здоровье: болезни этого дня скоротечны и не доставляют особых проблем, но это не значит, что их можно пускать на самотек: почувствовав недомогание, нужно обратиться к врачу.

Уход за внешностью: манипуляции с волосами могут негативно отразиться не только на внешнем виде, но и на самочувствии.

Спорт: наилучший результат дадут занятия йогой.

Дом, сад, огород: в саду не рекомендуется обрезка ветвей плодовых деревьев. Дома можно заниматься любыми делами.

29 августа

Символ дня: корона

Характеристика: чем бы вы ни занимались — профессиональными проектами или домашними делами — думайте не о результате, а о процессе, тогда и результат превзойдет все ожидания.

Бизнес и финансы: от финансовых операций лучше отказаться.

Личная жизнь: хороший день для примирения с людьми, особенно если ссора затянулась.

Здоровье: могут напомнить о себе хронические заболевания, которые необходимо лечить в соответствии с рекомендациями семейного врача.

Уход за внешностью: можно посещать парикмахерскую, стричься и ухаживать за волосами.

Спорт: физическая нагрузка должна быть умеренной — велик риск травм и растяжений.

Дом, сад, огород: можно заготавливать выращенный урожай впрок: солить, сушить, квасить и консервировать. Домашними делами рекомендуется заниматься по мере необходимости.

30 августа

Символ дня: магическая чаша Грааля

Характеристика: звезды советуют проявлять снисходительность по отношению к чужим слабостям — нужно помнить о том, что и сами вы далеко не совершенны.

Бизнес и финансы: подписание важных документов — если, конечно, есть такая возможность — лучше перенести на другое время.

Личная жизнь: желательно провести день в одиночестве — так вам, при всем желании, ни с кем не удастся поссориться.

Здоровье: необходимо во что бы то ни стало сохранять спокойствие, потому что все болезни в этот день будут вызваны нервным напряжением.

Уход за внешностью: от любых манипуляций с волосами рекомендуется отказаться.

Спорт: можно заниматься физическими упражнениями любой сложности.

Дом, сад, огород: можно убирать урожай на длительное хранение. Домашние дела лучше перенести на другой день.



Ранее дважды победитель «Битвы экстрасенсов» Хаял Алекперов эксклюзивно для «ФАКТОВ» составил любовный гороскоп на август 2020 года для всех знаков зодиака.

6

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter