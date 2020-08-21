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Лукашенко заявил, что «проблема» в стране — дело рук США
В пятницу, 21 августа, президент Беларуси Лукашенко посетил агрокомбинат «Дзержинский», где сделал ряд заявлений в связи с проходящими в стране акциями протеста.
Как сообщает «БЕЛТА», Лукашенко признал, что ситуация в Беларуси политизирована, но, по его мнению, она не катастрофическая.
«В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим», — сказал он.
Упомянул и об «организаторах» акций протеста.
«Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались», — сказал президент Беларуси.
«Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается», — добавил он.
Как сообщалось ранее, Лукашенко заявил, что акциями протеста управляют «кукловоды из Польши, Великобритании и Чехии».
Фото: verelq. am
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