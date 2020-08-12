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"Ребята, у нас ад!": рассказ очевидца массовых протестов и побоища в Минске
В Беларуси, где люди вышли на массовые акции протеста после окончания голосования на президентских выборах, силовики устроили настоящий ад.
Об этом в соцсетях рассказывает Лилия Ахремчик, отметившая, что президент Беларуси Александр Лукашенко «развязал войну против беларуского народа». По ее словам, ОМОН забрасывает людей светошумовыми гранатами, применяет резиновые пули «с какой-то адской начинкой, которая разрывает тело», пускает слезоточивый газ.
«Люди просто стоят, хлопают и скандируют „Жыве Беларусь“. А потом налетают омоновцы. Как эти твари избивают своих же сограждан! Люди, это так страшно! В них нет ни капли жалости, ничего человеческого, это фашизм чистой воды. Они нападают впятером-вшестером на человека и калечат его. Мы плачем сутками, а вечером выходим…» — пишет Лилия Ахремчик и призывает людей не верить заявлением, что среди протестующих есть «боевики».
«Те участки, что посчитали честно, обнаружили, что у Лукашенко от 5 до 13 процентов. Он нарисовал себе 80! Люди возмущены. За два дня арестовано порядка пяти тысяч человек, а может и больше. В народе говорят о восьмерых погибших по стране. МВД опровергает, но свидетели видели! Медикам запрещено говорить правду. Они только просят это остановить, потому что такие травмы в мирное время недопустимы», — добавляет она.
Она также размещает видео издевательств силовиков над людьми. «Один эпизод… Они поймали двух парней, посадили на скамейку на остановке и начали расстреливать резиновыми пулями», — пишет минчанка.
Тем временем ведущая телеканала СТВ Татьяна Бородкина заявила, что увольняется: «Я и мои дети больше не сможем улыбаться с экрана телевизора. Поздравляем страну с «выбором».
Такое же решение принял и ведущий Сергей Козлович.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в белорусском Гродно машина силовиков въехала в авто с маленьким ребенком — пострадала 5-летняя девочка и ее мама, а отца-водителя задержали омоновцы.277
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