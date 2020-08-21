Лукашенко пригрозил бастующим шахтерам заменить их шахтерами из Украины

В пятницу, 21 августа, во время встречи с работниками агрокомбината «Дзержинский» президент Беларуси Лукашенко рассказал, кем будет менять бастующих работников.

Как сообщает «БЕЛТА», Лукашенко заявил, что не надо пытаться удерживать работников в трудовых коллективах.

«Свято место пусто не бывает. У нас в России работают около 60 тысяч так называемых гастарбайтеров. На разных должностях, даже в политике. Россияне нам претензий не предъявляют», — отметил Лукашенко.

По его словам, в Беларусь на Белтелерадиокомпанию прибыли две-три группы журналистов из РФ, чтобы заменить уволившихся сотрудников.

Таким же образом Лукашенко высказался и по другим предприятиям, включая «Беларуськалий».

«У нас в Солигорске две тысячи человек хотят работать на „Беларуськалии“. Они придут. Не они придут — во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море — безработных», — уверен Лукашенко.

Ранее сообщалось, что «проблема» в Беларуси, по словам Лукашенко, возникла из-за действий США.

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