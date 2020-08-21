Хороший день для общения и творчества: гороскоп на 24 августа для всех знаков зодиака

Понедельник, 24 августа, — день неплох для различных начинаний и построения планов на будущее. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 24 августа для всех знаков зодиака. Больше гороскопов читайте здесь

ОВЕН

Нынешний день хорош для укрепления деловой репутации, налаживания полезных связей. Не исключено получение интересных предложений, возможно, даже из-за рубежа. Вечер будет окутан духом романтизма.

ТЕЛЕЦ

Перед вами откроются неплохие перспективы. Вероятно получение важной для вас информации, которая поможет решить давно волнующий вопрос.

БЛИЗНЕЦЫ

Деловые встречи и дальние поездки принесут отличные результаты. Вы сумеете заинтересовать своими идеями влиятельных лиц, которые могут помочь в продвижении вашего дела.

РАК

День сулит как успехи, так и кое-какие неудачи. Для вас сейчас главное — не останавливаться на достигнутом, а двигаться вперед, несмотря на возникшие трудности. Не принимайте скоропалительных решений и не требуйте слишком многого от окружающих.

ЛЕВ

Несмотря на то что удача сейчас на вашей стороне, лучше заниматься привычным и хорошо знакомым для вас делом. Тогда все у вас будет ладиться и никаких преград на вашем пути возникнуть не должно.

ДЕВА

День хорош для поиска нового места работы, обсуждения важных и животрепещущих вопросов в непринужденной обстановке. Сумеете завести полезные связи и заручиться поддержкой нужных людей.

ВЕСЫ

Подстроиться под ход текущих событий вам вряд ли удастся, да и не стоит этого делать. Пусть все идет своим чередом. День благоприятен для общения, вы легко сумеете завоевать симпатию окружающих.

СКОРПИОН

Ожидается плодотворный день. Сейчас вы полны сил и энергии, так что с легкостью сумеете справиться с массой задач. Вечер все же стоит посвятить полноценному отдыху.

СТРЕЛЕЦ

Вашей напористости и находчивости будут завидовать многие. Удастся быстро достичь поставленных целей и найти общий язык с новыми знакомыми. Не забывайте об обещаниях, данных ранее. Постарайтесь сдержать свое слово.

КОЗЕРОГ

Гоните прочь от себя лень и не идите на поводу у своих желаний, только при таких условиях можете на что-то рассчитывать. Будьте осторожны в финансовых делах. Сейчас очень легко упустить важное из виду, а это может обернуться серьезными потерями.

ВОДОЛЕЙ

Постарайтесь использовать по максимуму благоприятные тенденции нынешнего дня. Хорошо пойдет работа, связанная с дизайном. Сумеете найти интересные идеи для улучшения интерьера или ландшафта.

РЫБЫ

Неплохо будут складываться дела в профессиональной сфере, в отношениях с любимым человеком проявите больше тепла и уступчивости. Гороскоп советует в этот день тщательно следить за деньгами.

Хорошего вам дня!

Ранее гороскоп здоровья на август для всех знаков зодиака составил эксклюзивно для «ФАКТОВ» дважды победитель «Битвы экстрасенсов» Хаял Алекперов.

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