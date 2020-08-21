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Из Беларуси выдворили российских журналистов
Из Беларуси депортировали двух журналистов российского бюро «Радио Свобода» Юлию Вишневецкую и Андрея Киселева, задержанных в Минске. Напомним, 12 августа в Минске задержали украинских журналистов и правозащитников, приехавших в Беларусь от организации «Восток SOS».
Как сообщает «Радио Свобода», россиян задержали у проходной Тракторного завода, когда они снимали, как волонтеры раздавали листовки рабочим. Журналистов сначала забрали в Партизанский РУВД, затем на машине российского посольства их отвезли за вещами, после этого — выдворение в Смоленск. Депортация с запретом въезда на пять лет.
Издание сообщает, что перед отъездом Вишневецкой и Киселева в Минск, редакция просила в министерстве иностранных дел Беларуси официальное разрешение на аккредитацию сотрудников для работы на территории республики.
О задержании украинцев в Беларуси и издевательствах местных силовиков в интервью Константина Реуцкого «ФАКТАМ».
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