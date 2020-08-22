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Мир

Большая эвакуация: в Калифорнии из зоны пожара вывозят почти 120 тыс. человек (видео)

6:25 22 августа 2020
Fire in California

Власти Калифорнии, родного штата вероятного будущего вице-президента США, распорядились об эвакуации более 119 тыс жителей, домам которых угрожают природные пожары.

Об этом сообщил в пятницу губернатор Гэвин Ньюсом на пресс-конференции, трансляция которой велась на его странице в Twitter.

«Уведомления об эвакуации следует воспринимать со всей серьезностью. Мы разослали такие уведомления 119 тыс. человек», — указал он.

 

Между тем, по сведениям агентства The Associated Press, данный показатель превышает уже 140 тыс. человек.

Согласно информации губернатора, количество очагов природных пожаров на севере Калифорнии возросло с 367 до 560. Выгорела зона площадью 312 тыс. га. На борьбу с огнем мобилизованы более 12 тыс. пожарных, в ней задействованы свыше тысячи машин, 241 бульдозер, 88 вертолетов и 24 самолета с системой сброса воды. Число жертв стихийного бедствия достигло шести человек.

Ньюсом 18 августа объявил режим чрезвычайной ситуации в штате из-за аномальной жары и пожаров. Новый температурный рекорд был зафиксирован в Долине Смерти — межгорной впадине в районе пустыни Мохаве. Столбики термометров в этом районе поднялись до отметки 54,4 градуса Цельсия.

 

Тем временем жители Калифорнии выкладывают в соцсети видеозаписи, на которых запечатлены апокалиптические пейзажи с оранжевым от зарева пожаров небом, а также видеозаписи попыток выбраться из опасной зоны.

Отмечается, что масштабные пожары в штате в совокупности сожгли более 630 тыс. акров земли, эта площадь в два раза больше, чем вся территория Лос-Анджелеса. Сотни домов и других зданий остались в руинах. Десятки тысяч людей были эвакуированы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Австралии власти из-за пожаров вводили режим ЧП и эвакуировали население.

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