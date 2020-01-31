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В Австралии снова пожары: ввели режим ЧП, а население готовят к эвакуации (видео)
Лесные пожары в Австралии вспыхнули с новой силой. Огненная стихия угрожает столице страны Канберре. Как сообщает Reuters, объявлено чрезвычайное положение. Власти сообщают, что за последние двадцать лет это самая серьезная угроза пожара в этом регионе. Ситуацию усугубляет жара, засуха и сильный ветер, который может способствовать распространению пламени. Развитие событий непредсказуемо.
Основной пожар к югу от столицы охватывает площадь в 18 599 гектаров. Жителей пригородов Канберры призвали быть готовыми к немедленной эвакуации.
С конца 2019 Австралию охватили мощные лесные пожары, в которых погибло около миллиарда животных. В результате пожаров в штате Новый Южный Уэльс погибли 25 человек и повреждены тысячи домов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что живущий в Сиднее украинец рассказал, как на самом деле Австралия переживает страшные пожары.
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