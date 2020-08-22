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Самолет с Навальным совершил посадку в Берлине
Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который ночью вылетел из российского Омска, приземлился в Берлине. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.
Из аэропорта Шенефельд Навального отвезут в клинику Charite. Об этом сообщил журналист «Медиазоны» Петр Верзилов.
Напомним, ночью 22 августа самолет с находящимся в тяжелом состоянии основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, которому врачи омской клиники после длительных переговоров разрешили транспортировку под гарантии немецких медиков, вылетел из международного омского аэропорта в Германию. Немецкие медики прибыли в Омск еще утром 21 августа и готовы были немедленно везти Навального в Берлин.240
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