Врачи дали добро: Навального перевезут в клинику в Германии

Врачи омской клиники разрешили транспортировку Алексея Навального в Германию под гарантии немецких медиков. Известно, что за политиком из Германии еще утром 21 августа прибыл самолет, но Навального не хотели отпускать на лечение в Берлин, аргументируя отказ нестабильным состоянием пациента.

Как заявил заместитель главврача Омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко, медики «окончательно исключили отравление. Бригада из Германии посчитала, что пациент транспортабилен. Они дали гарантии, что довезут его в Берлин живым».

Напомним, в России заявили, что вещество, которое вызвало отравление оппозиционера Навального, попало в его организм через пластиковый стакан.

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