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Самолет с российским оппозиционером Навальным вылетел в Германию (видео)
Самолет с находящимся в тяжелом состоянии основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, которому врачи омской клиники разрешили транспортировку под гарантии немецких медиков, вылетел из международного омского аэропорта в Германию.
Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
«Самолет с Алексеем вылетел в Берлин. Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг», — написала она.
По данным сервиса FlightRadar, самолет Bombardier Challenger 604 немецкой чартерной авиакомпании FAI rent-a-jet вылетел из Омска в 07:59 по местному времени (04:59 по Киеву). Он направляется в берлинский аэропорт Шенефельд, прибытие запланировано на 09:02 (10:02 по Киеву).
В Берлине Алексей Навальный продолжит лечение в клинике «Шарите» в Берлине.
Состояние Алексея Навального, по оценкам врачей больницы, в которой с четверга находился блогер, стабилизировалось, и по настоянию родственников было принято решение о его переводе из омской больницы в немецкую клинику. В пятницу был отправлен борт из Нюрнберга в Омск для его дальнейшей транспортировки в Германию. Однако медики омской больницы не считают, что блогеру нужен перевод, так как он мог продолжать лечение в омском стационаре. По словам главврача омской больницы, немецкие врачи согласились, что экстренной необходимости в транспортировке пациента нет, тем более что авиаперелет может представлять риск ухудшения жизненных показателей Навального. Однако супруга Навального настояла на его переводе.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России заявили об определении вещества, которое вызвало отравление оппозиционного политика Алексея Навального. Так, хроматографическое исследование показало наличие вещества «2-этилгексил дифенил фосфат», которое относится к промышленным химическим веществам. Концентрацию препарата установить не удалось.168
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