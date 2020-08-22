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Лукашенко приказал закрыть все бастующие предприятия
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно поручил губернаторам закрыть все бастующие предприятия с понедельника, 24 августа. Об этом он заявил на провластном митинге в Гродно 22 августа.
Лукашенко не исключил, что на бастующие предприятия пригласят безработных.
«Я прошу губернаторов, председателей исполкомов, если кто-то не хочет работать, не заставляйте — не надо. <…> Но, если предприятие не работает, с понедельника — замок на ворота. Остановим, люди остынут. Разберемся, кого пригласить на это предприятие», — цитирует действующего президента БЕЛТА.
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Порядок на улицах Гродно и других городов области, по его словам, МВД и КГБ должны обеспечить за выходные.
«Дорогие друзья, люди устали. Мы привыкли жить в спокойной, тихой, толерантной стране. И в Минске, и у вас, и в других городах. Люди увидели, что нам подбрасывают головешки. Люди устали, они просят спокойной жизни. И мы должны им эту жизнь предоставить», — объяснил свой приказ Лукашенко.
Напомним, на этом же митинге «бацька» решил прибегнуть к последнему аргументу и предупредил беларусов, что НАТО вот-вот введет в страну свои войска.528
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