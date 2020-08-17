«Руда уже не идет»: сотрудники «Беларуськалия» объявили об остановке работы шахт

Вышедшие на акцию протеста против нарушения их избирательных прав горняки «Беларуськалия» объявили об остановке работы на четырех рудоуправлениях. Единственное, о чем просила горняков администрация предприятия — это безболезненная остановка предприятия, чтобы его потом можно было снова запустить без ущерба для экологии, сообщает ресурс tut.by.

Соответствующие подготовительные работы начались днем 17 августа.

«Другого выхода нет! Нас лишили голоса, выборов, а потом стали убивать наших детей! Наша зарплата — это пули ОМОНа!», — заявили рабочие на митинге.

Почти единогласно они проголосовали за забастовку и начали формировать стачкомы.

Предварительное решение о готовности прекратить добычу руды было принято в пятницу, 14 августа. Тогда стачком выдвинул требования о новых выборах, освобождении всех политзаключенных и отставке тех, кто допустил насилие.

Напомним, ранее на митинге в Минске Лукашенко заявил, что на заводах в Беларуси протестует по 150−200 человек, и намекнул на увольнения.

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