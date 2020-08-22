Последние летние ярмарки пройдут в Киеве с 25 по 30 августа: где можно купить продукты

Последняя летняя выездная торговля в Киеве намечается с 25 по 30 августа. Посетителям продуктовых распродаж предложат спектр сезонного разнообразия: овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, крупы, хлебобулочные изделия из муки нового урожая, другие бакалейные товары и мясную, молочную продукцию от товаропроизводителей — фермеров, агрохозяйств, а также от перерабатывающих предприятий.

В условиях действующих карантинных ограничений продавцам и покупателям необходимо следовать масочному режиму, а торговые места должны быть оборудованы защитными пленками, чтобы обезопасить людей с двух сторон прилавка и уменьшить контакт между ними. В торговых палатках реализаторы скоропортящихся товаров должны помнить о наличии холодильных установок. Распродажи работают, как правило, до 17:00—18:00 , иногда продавцы задерживаются и позже.

25 августа (вторник) торговля развернется:

в Голосеевском районе — на улице Заболотного, 20а-44;

в Днепровском — на улице Ивана Микитенко, 21−27;

в Оболонском — на улице Александра Архипенко, 6;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;

в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1.

26 августа (среда) покупатели смогут купить продукты:

в Голосеевском районе — на улице Заболотного, 20а-44, Стратегическом шоссе (в границах проспекта Науки и улицы Малокитаевской);

в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;

в Оболонском — на улице Александра Архипенко, 6;

в Святошинском — на улице Подлесной, 8;

в Печерском — на улице Большой Васильковской (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.

27 августа (четверг) продовольственные распродажи пройдут:

в Голосеевском районе — на улицах Заболотного, 20а-44), Ломоносова (в границах улиц Стельмаха и Маричанской);

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;

в Оболонском — на улице Александра Архипенко, 6;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;

в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1.

28 августа (пятница) ярмарки работают по адресам:

в Голосеевском — на улице Заболотного, 20а-44), проспектах Голосеевском, 116, Академика Глушкова, 25−53;

в Деснянском — на улице Шолом-Алейхема (между улицами Милютенко и Кубанской Украины);

в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;

в Оболонском — на проспекте Оболонском, 15−21, улице Архипенко, 6;

в Святошинском — на улице Подлесной, 8;

в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;

в Соломенском — на улице Просвещения (между улицами Вузовской и Кривоноса), в переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);

в Шевченковском — на улицах Рижской, 1, Ружинской, 16−18 (возле сквера), Деревлянской, 16−20, Бульварно-Кудрявской, 2−4, в границах улиц О. Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94.

29 августа (суббота) сельхозярмарки запланированы:

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской, Заболотного, 20а -44);

в Деснянском — на улицах Закревского (между улицей Драйзера и проспектом Маяковского), Кубанской Украины (в границах улиц Космонавта Волкова и проспектом Лесным);

в Днепровском — на бульваре Труда, 1−9;

в Оболонском — на улицах П. Калнышевского, 1−5, Архипенко, 6, Иорданской, 1−9;

в Печерском — на улице Катерины Билокур;

в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;

в Соломенском - на улице Героев Севастополя, 42 (между улицами Донца и Героев Севастополя);

в Шевченковском - на улице Богдана Гаврилишина, 1−17.

30 августа (воскресенье) сельхозраспродажи намечаются:

в Голосеевском районе — на улицах Маршала Конева (между улицами Касияна и Ломоносова), Заболотного, 20а-44;

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Оболонском — на улице Архипенко, 6;

в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

в Святошинском — на улице Семашко, 10;

вШевченковском — на улице Татарской, 32−38.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Киев попал в «желтую» зону эпидемиологической опасности, поэтому в столице с 17 августа ужесточен карантин и действует ряд новых запретов. По словам руководителя Госпотребслужбы Киева Олега Рубана, карантинные ограничения в столице могут длиться полтора года.

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