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Тестирование мало что дает, эпидемия вышла из-под контроля, — Сергей Сидоренко
Темпы заражения коронавирусом в Черновицкой области показывают, что эпидемия вышла из-под контроля, а охват тестированием не позволяет своевременно выявить заболевших. Об этом пишет блогер Сергей Сидоренко.
«Черновицкая область — за сутки плюс 208. Это с их 922 тысячами населения… Бешеный процент положительных тестов — 28% (!!!). То есть тестирование мало что дает, контакты никто не выявляет, а эпидемия вышла из-под контроля, и реально речь идет о в несколько раз большем числе больных… И единственный шанс избежать этих показателей — это прекратить тестировать)))», — отмечает блогер в Facebook.
Напомним, врач-инфекционист Виталий Янченко считает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией уже близка к пику и может выйти на максимум в первые три недели сентября.
Как сообщали «ФАКТЫ», Черновцы и два района области остаются в красной карантинной зоне.
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