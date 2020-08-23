Тестирование мало что дает, эпидемия вышла из-под контроля, — Сергей Сидоренко

Темпы заражения коронавирусом в Черновицкой области показывают, что эпидемия вышла из-под контроля, а охват тестированием не позволяет своевременно выявить заболевших. Об этом пишет блогер Сергей Сидоренко.

«Черновицкая область — за сутки плюс 208. Это с их 922 тысячами населения… Бешеный процент положительных тестов — 28% (!!!). То есть тестирование мало что дает, контакты никто не выявляет, а эпидемия вышла из-под контроля, и реально речь идет о в несколько раз большем числе больных… И единственный шанс избежать этих показателей — это прекратить тестировать)))», — отмечает блогер в Facebook.





Напомним, врач-инфекционист Виталий Янченко считает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией уже близка к пику и может выйти на максимум в первые три недели сентября.

Как сообщали «ФАКТЫ», Черновцы и два района области остаются в красной карантинной зоне.

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