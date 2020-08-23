- 18:58 В Минске силовики выставили оцепление, чтобы остановить десятки тысяч протестующих
- 18:56 Медведчук подвел итоги 29-ти лет независимости Украины
- 18:51 Сельский «Ингулец» набрал первое в истории очко в премьер-лиге: видеообзоры матчей
- 18:34 Канал Мураева влип в громкий скандал из-за манипулятивного ролика о независимости Украины: сеть кипит от гнева
- 17:48 25 августа на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит инфекционист Виталий Янченко
- 17:42 В Киев едет заместитель госсекретаря США
- 17:03 ВСУ досрочно приняли на вооружение ракетный комплекс "Нептун"
- 16:52 Таксист в Киеве "укололся" на глазах прохожих и продолжил развозить пассажиров
- 16:39 В Германии еще больше усилили охрану клиники, где спасают Навального: что происходит
- 16:09 Ольга Фреймут заболела коронавирусом
- 16:05 В Киеве мужчина на глазах у пассажиров разрисовал вагон метро: сеть ополчилась и на него, и на автора видео
- 15:37 «ПСЖ» — «Бавария»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
В Киев едет заместитель госсекретаря США
Госдепартамент США анонсировал визит заместителя госсекретаря США Стивена Бигана в Литву, Россию и Украину — в течение 24−27 августа. Об этом в Twitter сообщила спикер Госдепартамента Морган Ортагус.
В свою очередь в команде оппозиционного беларусского политика Светланы Тихановской заявили о готовности встретиться с американским дипломатом во время его визита в Литву. В МИД страны отметили, что стороны «обсудят ситуацию в Беларуси, двусторонние отношения, НАТО и вопросы обороны» (стоит отметить, что на днях главный соперник Дональда Трампа на выборах президента США — Джо Байден — поддержал Светлану Тихановскую в ее призыве провести новые справедливые выборы).
Во вторник, 25 августа, замгоссекретаря отправится в Москву, где также будет обсуждаться «белорусский вопрос», сообщает Голос Америки. В соответствии с информацией ресурса, Биган пробудет в российской столице два дня, после чего отправится в Киев, а затем — в Вену (Австрия).
Напомним, ранее в МИД Украины ответили на вопрос о дате нового визита президента Украины в США.124
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Канал Мураева влип в громкий скандал из-за манипулятивного ролика о независимости Украины: сеть кипит от гнева (видео)
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...
Ветер: 2 м/с В
Давление: 748 мм