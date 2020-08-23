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В Киев едет заместитель госсекретаря США

17:42 23 августа 2020
Стивен Биган

Госдепартамент США анонсировал визит заместителя госсекретаря США Стивена Бигана в Литву, Россию и Украину — в течение 24−27 августа. Об этом в Twitter сообщила спикер Госдепартамента Морган Ортагус.

В свою очередь в команде оппозиционного беларусского политика Светланы Тихановской заявили о готовности встретиться с американским дипломатом во время его визита в Литву. В МИД страны отметили, что стороны «обсудят ситуацию в Беларуси, двусторонние отношения, НАТО и вопросы обороны» (стоит отметить, что на днях главный соперник Дональда Трампа на выборах президента США — Джо Байден — поддержал Светлану Тихановскую в ее призыве провести новые справедливые выборы).

Во вторник, 25 августа, замгоссекретаря отправится в Москву, где также будет обсуждаться «белорусский вопрос», сообщает Голос Америки. В соответствии с информацией ресурса, Биган пробудет в российской столице два дня, после чего отправится в Киев, а затем — в Вену (Австрия).

Напомним, ранее в МИД Украины ответили на вопрос о дате нового визита президента Украины в США.

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