Медведчук подвел итоги 29-ти лет независимости Украины

Виктор Медведчук, народный депутат, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» поздравил всех украинцев с 29-ой годовщиной независимости Украины. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Политик напомнил, что в 1991 году это историческое событие стало жизненно важной вехой на пути к суверенитету, экономической самостоятельности и процветанию Украины, к благополучию ее граждан, которое поддержало более 90% населения страны.

Также Медведчук привел результаты социологического опроса, проведенного компанией RTS с 13 по 16 августа 2020 года, в котором 47,1% украинцев считают День Независимости праздником.

Политик считает, что такое отношение украинцев к государственному празднику объясняется объективными причинами: «Во-первых, Украина в последние годы стала терять свою независимость и суверенитет. По данным опроса Центра „Социальный мониторинг“, проведенного с 8 по 15 августа 2020 года, 48,6% граждан страны не считают Украину независимой. Во-вторых, совершенно очевидно, что надежды украинцев жить в процветающей, богатой стране не оправдались. Так, согласно социологическому опросу Фонда „Демократические инициативы“ имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, проведенному с 14 по 19 августа 2020 года, 26,1% респондентов считают, что плохого было больше, чем хорошего. В том, что хорошего было больше, уверены только 24,9%украинцев. 41,6% думают, что негативного было столько же, сколько и позитивного».

По словам Медведчука, это разочарование объясняется, в первую очередь, экономическими провалами власти.

Политик назвал трех главных врагов Украины, которые по его мнению, мешают развитию страны: «Деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация болезненно и ощутимо влияют на все сферы жизни в Украине».

Медведчук считает, что единственным и неотложным решением, направленным на борьбу с этими врагами Украины, является установление мира, кардинальное изменение экономического курса страны, пересмотр участия Украины в зоне свободной торговли с ЕС и Всемирной торговой организации, восстановление экономических отношений с Россией и странами СНГ.

«Все это позволит стать на путь возрождения украинской промышленности и восстановления целых отраслей индустрии, сделать востребованным труд высококлассных украинских технических специалистов», — сказал политик.

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