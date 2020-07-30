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Политика

Китай возлагает стратегические надежды на Медведчука, — FreeHongKongCentre

18:37 30 июля 2020
Медведчук
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Решение президента Владимира Зеленского ввести безвизовый режим с Китаем и курс на сближение с КНР были приняты под влиянием прокремлевских сил. Такое заявление в интервью изданию «Апостроф» сделал главный координатор грантовой организации FreeHongKongCentre Артур Харитонов.

«Безусловно, решение о безвизе с Китаем и общим сближением с ним было принято под влиянием прокремлевских сил», — заявил координатор грантового движения.

Такое мнение Харитонов аргументировал тем, что партия Медведчука якобы поставила перед собой цель усилить сотрудничество Украины с КНР по всем стратегическим направлениям.

«ОПЗЖ — это абсолютно прокитайская партия, которая отвечает за лоббизм китайского бизнеса в Украине. Именно они сформировали междепутатскую группу „Один пояс — один путь“, которая ставит цель усилить сотрудничество Украины и Китая на всех стратегических уровнях. Фактически, это означает интервенцию КНР на все стратегические уровни. Пекин в первую очередь интересуется не нашими яблоками, а тяжелой промышленностью», — сказал Харитонов в интервью.

«ОПЗЖ, безусловно, лоббирует интересы Пекина», — уверен координатор.

В подтверждение своих слов Харитонов привел аргумент, что глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук — это один из самый цитируемых украинских политиков в китайских СМИ.

«Кум Владимира Путина Виктор Медведчук — это, наверное, наиболее цитируемый в китайской прессе украинский политик. Упоминания о нем появляются в „Синьхуа“ (главное правительственное агентство КНР с штаб-квартирой в Пекине. — Авт.) и других практически еженедельно», — сказал координатор грантового движения Артур Харитонов.

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