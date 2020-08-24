Заморозка не помогает: ученые выяснили, может ли пища после обработки разносить коронавирус

Группа медиков под руководством профессора Национального университета Сингапура Дейла Фишера открыла еще один возможный путь распространения коронавирусной инфекции.

Результаты их опытов были опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Сообщается, что в ходе исследования ученые проверяли информацию здравоохранительных органов Китая и Новой Зеландии о том, что недавние вспышки COVID-19 в Пекине и в Окленде вызвала зараженная пища.

Для этого Фишер и его коллеги купили в одном из супермаркетов Сингапура несколько порций свинины, курятины и форели. Их обработали раствором с вирусными частицами. Впоследствии эти образцы заморозили при температурах -20 и -80 °С или же хранили в охлажденном виде в тех же условиях, в которых продукты обычно перевозят между странами.

На протяжении трех недель ученые замеряли, сколько «живых» вирусных частиц оставалось на поверхности образцов. Это подтвердило результаты прошлых экспериментов: все это время во всех условиях хранения практически все вирусные частицы оставались жизнеспособными.

«Эксперименты показали, что частицы коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) могут выживать при тех температурах и в те промежутки времени, которые обычно ассоциируются с транспортировкой и хранением замороженной и свежей еды. Частицы вируса, которые мы добавляли в свинину, курятину и форель, оставались жизнеспособными на протяжении трех недель. Загрязнение рабочих мест, вероятно, нельзя предотвратить, поскольку на таких предприятиях низкая температура воздуха и отсутствует УФ-излучение. Поскольку в организме инфицированных рабочих и в окружающей среде присутствует значительное количество вирусов, заражение продуктов SARS-CoV-2 возможно во время разделки и обработки», — подытожили авторы исследования.

Учитывая множество вспышек коронавирусной инфекции на скотобойнях и других предприятиях пищевой промышленности в Европе и Латинской Америке, ученые отмечают, что SARS-CoV-2 может очень часто встречаться в замороженных или свежих продуктах, особенно в тех, которые завезены из стран с активными очагами COVID-19.

Исследователи считают, что это нужно учитывать как самим производителям пищевых продуктов, так и надзорным органам. Чиновникам же нужно разработать порядок постоянных наблюдений за распространением вируса через замороженную или свежую пищу, подытожили биологи.

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