Мир

Коронавирус оказался более опасным: выявлен еще один путь передачи болезни

Китайские ученые подтвердили фекально-оральный механизм передачи коронавируса. Инфекция остается в фекальных массах больных и может вместе с потоками воздуха переноситься на значительные расстояния, таким способом заражая других людей.

Также вирус может попадать в системы канализации. Предполагается, это может объяснять, почему на круизном лайнере Diamond Princess заразилось так много людей, пишет Bloomberg.

При этом пока что не установлено, как долго вирус может выжить вне организма.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных коронавирусом COVID-19 за пределами Китая достигло 1200 человек. Таким образом, коронавирусом вне Китая за сутки заразились 174 человека, за день — 127 человек.

На данный момент статистика инфицирования COVID-19 за один день 21 февраля за пределами Китая выглядит так: 100 — в Южной Корее, 16 — в Италии, 13 — в Иране, 13 — в Японии, 13 — на лайнере Diamond Princess, 4 — в Австралии, 2 — в Гонконге, 2 — в Таиланде, а также по одному случаю в Сингапуре, США, Израиле и Ливане.

Как писали «ФАКТЫ», новый коронавирус в Китае стал причиной смерти 2345 человек. При этом в Поднебесной 2393 человека были выписаны из больницы. Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР составило 75 891 человек.

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