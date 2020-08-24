Ветераны "Азова" приняли участие в праздничном шествии ко Дню Независимости Украины

Ветераны полка «Азов» приняли участие в Марше Защитников Украины ко Дню Независимости, который стартовал сегодня в 11:00 в Киеве. По информации организаторов, на марш собрались около 50 тысяч человек. Ветераны прошли колонной от Парка Шевченко к Майдану.

В Youtube велась прямая трансляция события.

К маршу также присоединились волонтеры и родственники погибших в русско-украинской войне. Мероприятие проходит без использования партийной символики — в руках ветераны несут государственные флаги Украины и флаги подразделений.

Полк «Азов» поздравил украинцев с Днем Независимости.

«Украинские воины ежедневно рискуют собой, защищая государственный суверенитет. Бойцы полка „Азов“ уверены, что имея высокую мотивацию, мощную подготовку, самоотдачу и железную веру в победу, можно достичь желаемого — вернуть то, что принадлежит нам, под сине-желтый флаг. И мы обещаем украинцам, что приложим максимум усилий, чтобы освободить оккупированные сегодня территории как можно быстрее!» — говорится в поздравлении.

Ко Дню Независимости в 4 городах Украины также состоится массовый автопробег — в Харькове, Днепре, Одессе и Львове. Организаторами автопробега выступили украинские патриоты и представители полка «Азов».

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