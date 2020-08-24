Навальный до сих пор не приходит в сознание

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный, который находится на лечении в немецкой клинике Charite, до сих пор находится в состоянии естественной комы и не приходил в сознание.

Об этом сообщила адвокат Ольга Михайлова, передает Telegram-канал «Раньше всех Ну почти».

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на пресс-конференции заявил, что существует определенная вероятность отравления политика, передает Reuters.

По его словам, в любом случае, федеральное правительство требует «полной прозрачности» при расследовании инцидента.

В то же время, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что в воскресенье истек срок, отведенный для возбуждения российскими правоохранителями уголовного дела об отравлении Навального, дело не было возбуждено.

Посол США в России Джон Салливан заявил, что если версия об отравлении Навального подтвердится, то виновные должны будут понести наказание и «это серьезный вопрос для США», передает Telegram-канал «Раньше всех Ну почти».



Напомним, предыдущий случай отравления Алексея Навального неизвестным токсином был чуть более года назад. Тогда политик находился в СИЗО, но из-за тяжелого состояния его перевели в больницу.

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