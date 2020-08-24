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Навальный до сих пор не приходит в сознание
Оппозиционный российский политик Алексей Навальный, который находится на лечении в немецкой клинике Charite, до сих пор находится в состоянии естественной комы и не приходил в сознание.
Об этом сообщила адвокат Ольга Михайлова, передает Telegram-канал «Раньше всех Ну почти».
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на пресс-конференции заявил, что существует определенная вероятность отравления политика, передает Reuters.
По его словам, в любом случае, федеральное правительство требует «полной прозрачности» при расследовании инцидента.
В то же время, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что в воскресенье истек срок, отведенный для возбуждения российскими правоохранителями уголовного дела об отравлении Навального, дело не было возбуждено.
Посол США в России Джон Салливан заявил, что если версия об отравлении Навального подтвердится, то виновные должны будут понести наказание и «это серьезный вопрос для США», передает Telegram-канал «Раньше всех Ну почти».
Напомним, предыдущий случай отравления Алексея Навального неизвестным токсином был чуть более года назад. Тогда политик находился в СИЗО, но из-за тяжелого состояния его перевели в больницу.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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