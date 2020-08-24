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Политика

Пальчевский поздравил украинцев с Днем Независимости

18:29 24 августа 2020
Андрей Пальчевский
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Общественный деятель, лидер партии «Перемога Пальчевського» Андрей Пальчевский записал видеообращение, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

«Всех, кто любит Украину — поздравляю с Днем Независимости. 29 лет мало для человека, но много для страны. Мы научились выбирать. Мы научились отстаивать свои интересы. Нам нужно научится объединяться и побеждать! Вот этого и я хотел бы пожелать», — сказал Пальчевский.

Также бизнесмен не обделил вниманием украинских политиков.

«Хотелось бы обратиться к тем патриотам-самозванцам, которые рассказывают нам, как они любят Украину, а сами отдали Крым зеленым человечкам… Есть надежда на наш народ. Мы научились выбирать», — заявил Пальчевский.

Ранее известный предприниматель и кандидат в мэры Киева принял решение по неделе пожить в 10 районах столицы, чтобы подробнее ознакомиться с проблемами украинцев. В рамках своей инициативы, Пальчевский уже побывал в Деснянском и Дарницком районах Киева.

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