Критический момент не подходит, он уже наступил, — Алексей Арестович

День Независимости в очередной раз разделил общество на несколько категорий. Праздничный концерт на Софиевской площади с восторгом восприняла одни, в то время как другие многотысячным маршем прошагали по центру Киева, вспоминая тех, кто отдал жизни за Украину. Известный блогер Алексей Арестович высказался по этому поводу и объяснил, как Владимир Зеленский может попытаться объединить эти две казалось бы совершенно разные части общества.

— Вы не поверите, но настоящая политика — это способность объединить культуры, отраженные на фото.

В день, когда очень многие ругают зеленых, я решил им помочь. Оценкой и советом.

Проблема Зеленского не в том, что он «…изолировался на Софиевской» «…в то время, как весь народ собрался на Крещатике и Майдане».

Проблема не в том, что ему лично ближе сцена, чем театр боевых действий, не в том, что он предпочитает артистов, а не военных.

Проблема в том, что зеленые потеряли темп. Они руководят страной уже два Дня Независимости подряд. Из пяти им отведенных.

— Где обещанные изменения?.. — вправе спросить украинцы.

Вторая проблема в том, что зеленые потеряли направление.

Отчетливо гуманитарный и интегрирующий импульс остался только в текстах, которые произносит президент, его как-то не видно на деле.

Как-то пока не приходится говорить, что страна становится более похожей на такую, которая обеспечивает своим гражданам новые и более серьёзные возможности.

И уж точно не приходится говорить, что верное направление, намеченное в новогодней речи Зеленского («давайте объединяться, несмотря на все наши различия»), приобрели или хотя бы приобретают черты конкретного плана, проекта, политики, который на деле бы работал на объединение страны, в которой рядом существуют такие разные культуры.

Две объединяющие речи в год — это не новое государственное строительство, призванное реально обьединить страну.

Я не знаю, кто в ОП отвечает за коммуникацию, но более провальной работы, я, даже сильно напрягшись, не могу вспомнить.

Вообще, манера Офиса Зеленского коммуницировать, начинает напоминать манеру позднего Офиса Порошенко: игнор (здравого смысла), умолчание и реагирование с зазором «…а теперь уже и не надо».

Хочу заметить, что именно так рейтинг и теряется. Бравурный поздне-обкомовский стиль, в котором у власти нет и не может быть ошибок, а есть только достижения и аплодисменты их сопровождающие, на фоне нравственной и правовой катастрофы «дела Шеремета» — это путь в никуда, коллеги. Это дорога в поражению.

Третья проблема зеленых в том, что их политика потеряла содержание.

Какие смыслы предлагают они нации?

Вся история Украины — это последовательность крайне серьезных и тяжелых вопросов, обращенных к самим себе.

Среди которых первый:

- почему крупнейшая европейская страна так бездарно и беспомощно раз за разом теряет шансы, которые ей предоставляет история?

Истинное качество украинского политика определяется двумя вещами:

- его способностью, не стесняясь поставить эти вопросы перед нашим народом открыто;

- дать на них практический ответ в виде конкретной стратегии и ее реализации.

Напомню, главное обещание Зеленского, когда он шел по власть:

- сломать олигархическую, коррупционную систему и начать новый период истории Украины.

Кто скажет, что проблема была обозначена неверно? Может быть, неполно, но верно.

Никто не скажет.

А кто скажет, что она решается? Что предвыборные обещания выполняются?

Тоже — никто?

У меня устойчивое ощущение, что они там, в ОП, в парламенте, во фракции выдохлись и растерялись, завязли в решении тактических проблем — местные выборы, качели в Минске.

Утрачен контур, цель, понимание.

В военном деле, которое недолюбливают зеленые, такое состояние называется страшным термином: «утрата инициативы».

Из такой ситуации существует только два выхода:

- перегруппироваться, пополниться, определить верное направление действий, встряхнуться, ввести в бой резервы и пойти в наступление;

- окончательно завязнуть, потерять управление, растеряться, перейти к вынужденной обороне, быть обойдёнными с флангов и проиграть.

Укатали сивку крутые горки.

Вам, ребята, срочно необходимо не столько за местные выборы бороться, сколько провести ряд стратегических совещаний, изыскать резервы, найти драйв и снова навязать противнику стратегическую инициативу.

Когда вам кто-то говорит, что главное — просто системно работать, а враги пусть болтают, вас обманывают.

Системно работающий может обнаружить, что он полирует бронзу на «Титанике», который уже встал вертикально.

Соберитесь. Впереди несколько месяцев тяжелого многопланового кризиса (внутри-, внешнеполитического, медицинского, экономического, возможно, военного).

Критический момент не подходит, он уже наступил.

Что касается меня, я хотел бы объединить не только культуры на этих двух фото, а все многочисленные культуры, представленные в Украине — ради нового исторического субъекта — Руси-Украины. Поэтому для меня существуют не политические лагеря с их мантрами и эстетикой, а конкретные действия конкретных людей.

С действиями все проще, чем с лозунгами и эмоциями.

По действию сразу видно — куда оно направлено, содержательно оно или нет?

Если правильные действия делают зеленые, я поддерживаю эти действия.

Если серо-буро-малиновые — значит эти действия.

Не цвет, а действия.

Ради верно направленных действий, я готов закрыть глаза на хромающую этику и прихрамывающую эстетику.

Пять президентов подряд сломались, не сумев решить центральную проблему Украины:

- суметь найти объединяющийся нацию проект будущего и двинуть его вперед.

Мне кажется, что после пяти попыток главная дилемма любого главы государства должна уже быть видна даже слепому:

- или работа на Украину и историю, или позор, поражение и проигрыш.

Неужели это до сих пор не стало понятным — на 29 год независимости?, — пишет Арестович в Facebook.

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