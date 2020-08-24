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Мир

Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США (видео)

23:40 24 августа 2020
Трамп на съезде партии

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, поздравивший накануне украинский народ с 29-летием независимости, официально выдвинут кандидатом от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах.

Об этом передает Euronews.

Кандидатуру Трампа единогласно поддержали делегаты съезда партии, который проходит в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

В частности, глава Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел заявила, что за Дональда Трампа проголосовали все 2550 делегатов съезда.

Ранее в понедельник делегаты выдвинули Майка Пенса в качестве вице-президента США в случае победы на выборах Дональда Трампа.

«Я официально объявляю Дональда Трампа и Майкла Пенса кандидатами в президенты и вице-президенты США», — сказала Макдэниел.

Таким образом, Трамп и Пенс теперь — официальные претенденты на переизбрание.

Напомним, что президентские выборы в США назначены на 3 ноября.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Демократическая партия США утвердила своим кандидатом в президенты на предстоящих выборах Джо Байдена, а вице-президентом сенатора от Калифорнии — Камалу Харрис.

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