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Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США (видео)
Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, поздравивший накануне украинский народ с 29-летием независимости, официально выдвинут кандидатом от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах.
Об этом передает Euronews.
Кандидатуру Трампа единогласно поддержали делегаты съезда партии, который проходит в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).
В частности, глава Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел заявила, что за Дональда Трампа проголосовали все 2550 делегатов съезда.
Ранее в понедельник делегаты выдвинули Майка Пенса в качестве вице-президента США в случае победы на выборах Дональда Трампа.
«Я официально объявляю Дональда Трампа и Майкла Пенса кандидатами в президенты и вице-президенты США», — сказала Макдэниел.
Таким образом, Трамп и Пенс теперь — официальные претенденты на переизбрание.
Напомним, что президентские выборы в США назначены на 3 ноября.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Демократическая партия США утвердила своим кандидатом в президенты на предстоящих выборах Джо Байдена, а вице-президентом сенатора от Калифорнии — Камалу Харрис.35
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