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Мир

Первый пошел: Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов

5:49 19 августа 2020
Байден Джозеф

Джозеф Байден, усиливший свои позиции благодаря правильно выбранной личности на пост вице-президента, утвержден в качестве кандидата от Демократической партии США в президенты на ноябрьских выборах.

Это решение принято на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин), передает ABCnews.

Голосование проходило в виртуальном формате из-за пандемии. Представители делегаций американских штатов и заморских территорий поочередно объявляли о том, за кого их делегаты отдают свои голоса — за Байдена или сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Он был основным соперником Байдена во внутрипартийной борьбе, но в апреле вышел из гонки.

Байден перешагнул минимально необходимый порог голосов (2 374), когда свое решение огласили представители делегации Северной Каролины.

В общей сложности Байден получил более 3 550 голосов, Сандерс — свыше 1 150. Последними выступили представители Делавэра, где Байден прожил большую часть жизни.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что действующему президенту США Дональду Трампу удалось за последние несколько месяцев существенно сократить отставание по популярности от своего наиболее вероятного соперника на выборах от демократов Джозефа Байдена, и теперь им предстоит жесткая схватка за кресло хозяина Белого дома.

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