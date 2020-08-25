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Под носом у Путина: активисты поздравили Украину с Днем независимости пикетами в центре Москвы
В понедельник, 24 августа, Украину поздравляли с Днем независимости не только лидеры зарубежных государств, но и активисты «Стратегии-18», которые провели акцию в центре Москвы.
Об этом пишет Крым.Реалии.
«Отметили мы День Независимости на Арбате, разворачивали украинский и крымскотатарский флаги, познакомились с хорошими людьми возле Украинского культурного центра. Побывали на концерте, слушали украинские песни, скандировали «Украина победит…», — цитирует издание участницу акции Ольгу Вишневецкую.
По словам активистки, она держала плакат с надписью «Резолюция ООН: РФ убирай танки из Крыма и Донбасса». У другого активиста на плакате был призыв к властям России освободить крымскотатарских, украинских политузников и всех заключенных Кремля.
Напомним, в июле питерского активиста Владимира Шипицына задержали во время субботней акции в поддержку крымских татар, которые регулярно проводят в Санкт-Петербурге активисты «Стратегии-18».
Как известно, российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в память о дне депортации крымских татар — 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы с пикетами, их цель — рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале июля активисты российской инициативы «Стратегия-18» вышли на ежемесячные пикеты в поддержку крымских татар и за деоккупацию Крыма. Пикетчики своими плакатами напоминали прохожим о массовых арестах в Крыму и положении крымских татар на аннексированном Россией полуострове.63
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