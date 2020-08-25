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Деньги

В Украине повысят минимальную зарплату: Рада приняла закон Зеленского

12:10 25 августа 2020
Рада

Во вторник, 25 августа, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, на котором нардепы проголосовали за принятие законопроекта о повышении минимальной зарплаты.

На заседании Рады поданный президентом Владимиром Зеленским закон об увеличении минимальной зарплаты до 5000 грн поддержали 295 нардепов из присутствовавших 366.

Также увеличивается размер должностного оклада работника 1 тарифного разряда Единой тарифной сетки. Он составит 2 225 грн.

Дополнительные расходы на повышение зарплат обеспечиваются в результате экономии расходов по бюджетной программе «Обслуживание государственного долга». Сумма размером 3,5 млрд грн сэкономлена.

Как сообщалось ранее, на внеочередном заседании Рады рассмотрят также законопроект Кабмина о выделении 5 млрд гривен на помощь предприятиям, пострадавшим от карантина.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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