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Мир

Бали останется закрытым для иностранных туристов до конца 2020 года

12:51 25 августа 2020
Бали

Индонезия не откроет до конца 2020 года для иностранных туристов остров Бали, на котором любят отдыхать и украинцы. Ранее на острове погибли двое граждан Украины.

Как сообщает ВВС, решение связано с пандемией коронавируса COVID-19.

«Ситуация в Индонезии не благоприятна для того, чтобы позволить иностранным туристам посещать страну, включая Бали», — сказал губернатор Бали Вайан Костер.

Возможная дата открытия острова для иностранных путешественников не уточняется. Ранее планировалось разрешить визиты с 11 сентября 2020 года.

Губернатор Костер отметил, что сейчас необходимо соблюдать осторожность.

Власти Бали планируют привлекать внутренних туристов, — это поможет восстановить экономику после пандемии. А экономика острова на 80% зависит от туризма.

Ранее сообщалось, что на Бали лояльно отнеслись к украинцам, которые не смогли вылететь домой.

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