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Украина

Застрявших на Бали украинцев не будут штрафовать

12:39 23 марта 2020 293
Остров Бали
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Украинских туристов, которые из-за отмены авиасообщения, связанного с пандемией коронавируса, застряли на острове Бали не будут штрафовать в связи с завершением сроков разрешений на пребывание в Индонезии.

Об этом в социальных сетях пишет журналист Игорь Соловей, получивший рассылку системы «Друг» Министерства иностранных дел Украины.

«Система МЗС „Друг“ порадовала сегодня, что миграционных штрафов за задержку на Бали из-за коронавируса не будет. Хоть вы и опоздали на год с таким сообщением для меня, но хоть порадуюсь за путешественников, которые сейчас на Бали. Ну и, естественно, отмечу работу дипломатов, которые добились такого решения», — пишет Игорь Соловей и публикует скриншот сообщения системы «Друг».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», более сотни украинских туристов, застрявших в Доминиканской Республике, просят президента Владимира Зеленского помочь с эвакуацией и направить за ними президентский самолет.

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