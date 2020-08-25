Бейонсе, Пинк, Леди Гага трусы оставляют для стадионов, — Марина Данилюк-Ярмолаева

В понедельник, 24 августа, в Украине отметили 29-ю годовщину независимости. Руководство страны постаралось превратить этот праздник в яркое шоу. Тем не менее, считает журналист и блогер Марина Данилюк-Ярмолаева, не все официальные торжества, в частности концерт на Михайловской площади, отвечали формату такого важного для воюющей страны праздника.

«У меня нет претензий к артистам — к Саниной, Поляковой или Монатику, — написала журналист на своей странице в Facebook. — Кто заплатил, у того и танцуют. Но тот формат торжеств — это частная вечеринка на даче по случаю дня рождения, а не праздник независимости».







Напомним, 24 августа в Киеве во время Марша защитников, посвященного Дню независимости Украины, вместе с ветеранами войны, волонтерами, политиками и простыми украинцами с портретом недавно погибшего отца шла дочь Ярослава Журавля.

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