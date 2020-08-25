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Гороскоп

Будьте активны и решительны: гороскоп на 26 августа для всех знаков зодиака

21:04 25 августа 2020
гороскоп
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

Среда, 26 августа, — непростой день, который потребует нестандартных решений.

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 26 августа для всех знаков зодиака.

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ОВЕН

День приготовил немало сюрпризов, но не все они будут приятными. Старайтесь избегать негативных эмоций и не доверяйте малознакомым людям. Позаботьтесь о состоянии желудочно-кишечного тракта, не нагружайте печень.

ТЕЛЕЦ

События нынешнего дня могут внести коррективы в вашу жизнь. Приступать к чему-то новому сейчас нежелательно, занимайтесь текущими делами.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня не стоит плыть против течения. Доверьтесь судьбе и помните: «все, что ни делается — к лучшему». Вечер проведите в тихом семейном кругу.

РАК

Надейтесь только на себя, если хотите получить положительный результат. Постарайтесь бережно относиться к своему здоровью, избегайте переутомления.

ЛЕВ

Предстоит немало работы. Волнения по поводу того, насколько эффективна ваша деятельность и в правильном ли направлении вы двигаетесь, окажутся совершенно напрасными.

ДЕВА

Сбавьте темп и займитесь самым главным, не тратьте свои силы впустую. В любовных отношениях старайтесь не ссориться по пустякам.

ВЕСЫ

День подходит для общения, а также для поиска единомышленников, объединившись с которыми сумеете легко достигнуть поставленных целей. Это хорошее время для самоанализа и учебы.

СКОРПИОН

Ожидается плодотворный день, также он сулит много чего интересного. Необычный взгляд на вещи поможет найти выход из сложной ситуации, в которой можете оказаться во второй половине дня.

СТРЕЛЕЦ

Сделки окажутся довольно удачными, не исключены и денежные поступления. Звезды сулят начало романтических отношений, которые будут складываться очень гармонично и подарят множество ярких моментов.

КОЗЕРОГ

На службе старайтесь проявлять больше активности и решительности. В важных вопросах всецело доверьтесь своей интуиции.

ВОДОЛЕЙ

День сулит много приятных событий, появятся интересные идеи. Денежные операции потребуют максимум внимания — возможны серьезные потери.

РЫБЫ

Ответственные и важные дела желательно перенести на другой день. Не тратьте силы на решение чужих проблем, вам бы сейчас со своими разобраться.

Хорошего вам дня!

Ранее «ФАКТЫ» давали эксклюзивный астрологический прогноз на всю неделю — с 24 по 30 августа.

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