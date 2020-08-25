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Бойлеры в квартирах и показания счетчиков горячей воды: что важно знать киевлянам
Киевлянам, чтобы получить корректные суммы в квитанциях по оплате коммунальных услуг, следует передавать показания квартирных счетчиков с 5-го до последнего числа текущего месяца. Об этом напомнили в «Центре коммунального сервиса» (ЦКС).
Если потребители установили в своем жилище бойлер, им все равно нужно каждый месяц фиксировать и передавать показания приборов учета потребления горячей воды — даже тогда, когда цифры не меняются.
Показания счетчиков горячей и холодной воды можно направлять разными способами:
- через личный кабинет ЦКС;
- по телефону call-центра (044) 247−40−40;
- по 10 дополнительным номерам (для абонентов, чьи телефоны по техническим причинам не переводятся в тоновый режим): (044) 591−16−26, (044) 591−21−12, (044) 591−21−25, (044) 591−21−28, (044) 591−16−41, (044) 591−21−15, (044) 591−16−21, (044) 591−16−24, (044) 591−16−29, (044) 591−56−02;
- при оплате жилищно-коммунальных услуг.
В ЦКС также напомнили, что рассчитываться без комиссии можно «Карточкой киевлянина» через личный кабинет на сайте ЦКС или с помощью QR-кода, который напечатан на каждой платежке.
Напомним, что в карантинный период льготная оплата «коммуналки» продлена до конца месяца.
Тем временем в «Киевводоканале» сообщили, что уровень платы за воду и водоотведение за июль составил 99 процентов (в том числе населения — 98 процентов). У 64 процентов потребителей водоканала нет долгов. А общая задолженность жителей многоквартирных домов по состоянию на 1 августа составляла 599 миллионов гривен.
Ранее «ФАКТЫ» писали, в каких случаях должнику могут отключить воду и отопление.
Также сообщалось, что до конца карантина останется в силе закон, который запрещает начислять штрафы и пеню за просрочку по оплате коммунальных услуг.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»117
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