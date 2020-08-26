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Мир

Помпео предупредил Кремль о возможных санкциях из-за Навального

2:52 26 августа 2020
Помпео Майк

Отравление видного российского оппозиционера, которое некоторые эксперты на Западе считают «операцией ГРУ по приказу главнокомандующего», глубоко обеспокоило руководство США.

Такой вывод можно сделать из заявления государственного секретаря США Майкла Помпео, которое размещено на сайте его ведомства.

В нем, в частности, указано, что в Белом доме глубоко обеспокоены предварительно распространёнными выводами медицинских экспертов Германии, из которых следует, что активист российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен. Если имеющиеся сообщения будут подтверждены, Соединённые Штаты поддержат призыв Европейского союза к всеобъемлющему расследованию и будут готовы оказать содействие такому расследованию.

«Семья Навального и народ России заслуживают проведения всеобъемлющего и прозрачного расследования и привлечения причастных лиц к ответственности. Наши мысли — с семьёй Алексея Навального и мы надеемся на его полное выздоровление», — говорится в заявлении Помпео.

В то же время министерство иностранных дел России в опубликованном комментарии по поводу российско-американских консультаций, проведённых главой МИД Сергеем Лавровым с заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом, почему-то «забыло» упомянуть имя российского дипломата, но заявило о «подозрительной поспешности», с которой в Вашингтоне и Брюсселе была «подхвачена версия об умышленном отравлении А.А.Навального».

Очевидно, кремлевские дипломаты решили в очередной раз «перехитрить» всех, но обманули самих себя.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после заявления немецких специалистов о том, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал это сообщение как «не несущее новой информации». По его словам, схожие данные уже получили врачи в Омске.

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