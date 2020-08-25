«Пустой шум»: у Путина ответили на обвинения в отравлении Навального

В Кремле отреагировали на заявления немецких специалистов о том, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал это сообщение как «не несущее новой информации». По его словам, схожие данные уже получили врачи в Омске.

В Кремле также опровергают причастность властей РФ к отравлению Навального, передает «РБК».

«Мы не можем относиться серьезно к этим озвученным обвинениям, это, скажем так, обвинения, которые абсолютно не могут никак быть правдой и скорее являются пустым шумом. Серьезно мы к этому относиться не намерены», — заявил Песков.

Представитель президента утверждает, что заявление немецких врачей — это только другая интерпретация тех же данных, которые были и у специалистов в Омске.

«Снижение уровня холинэстеразы возможно по самым разным причинам. Возможно при приеме и использовании различных лекарств — лекарства понижают уровень холинэстеразы. Очень важно выяснить, что же стало причиной снижения уровня, и как раз вот эту причину наши медики и немцы пока установить не смогли», — цитирует издание слова Пескова.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Первоначально его доставили в больницу Омска. Оттуда самолетом перевезли в Берлин в клинику Charite. Навальный до сих пор находится в состоянии комы.

Как сообщали «ФАКТЫ», канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД ФРГ Хайко Маас призвали российские власти провести открытое расследование отравления Навального и наказать виновных.

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