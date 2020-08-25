Отравление Навального — операция ГРУ по приказу главнокомандующего, — Игорь Эйдман

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в берлинской клинике Charite выяснили, что российского политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, на основе которых производят печально знаменитый «Новичок». Кто может стоять за этим преступлением, проанализировал на своей странице в Facebook российский социолог Игорь Эйдман.

«Опять «Новичок»?

Немецкие врачи установили, что Навальный был отравлен ингибитором холинэстеразы. На этой основе производят боевые отравляющие вещества, в том числе знаменитый Новичок. Похоже, отравление — операция ГРУ по приказу главнокомандующего. Живу недалеко от Шарите. Из окна непрерывно доносится звук летающих вертолётов. Обычно это происходит во время полицейских операций. Возможно немцы так Навального охраняют. И правильно делают. Дракон разжал зубы, но может прийти за раненой жертвой", — написал на своей странице в Facebook Игорь Эйдман.

Между тем создатель «Новичка» рассказал, как могли отравить Навального.

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