«Встреча советников глав «нормандской четверки», которая была запланирована в Париже на 28 августа, отменена. А по факту — сорвана российской стороной. Уже на последнем заседании ТКГ было понятно, что так будет. Представитель России Дмитрий Козак еще месяц назад написал довольно хамское письмо, в котором сообщил, что отказывается участвовать в переговорах советников. И после этого российская делегация стала делать все, чтобы эти переговоры сорвать.

Сначала формальным поводом для срыва выбрали постановление Верховной Рады о местных выборах, в котором РФ была названа агрессором. Россияне заявили, что оно противоречит Минским соглашениям и потребовали, чтобы Рада его отменила. Фактически — применили откровенный шантаж и угрожали полностью заблокировать переговоры, если Украина не выполнит условия Москвы. Леонид Кравчук попытался пойти на компромисс и обратился к парламенту с просьбой убрать из постановления тот пункт, который не устраивает Россию. Но россияне все равно сорвали встречу (только уже под другим предлогом), даже не смотря на эти уступки. Ибо ни в каком мирном урегулировании не заинтересованы.

Эта история лишний раз доказывает то, о чем давно пишу. Цель России — не уладить конфликт на Донбассе, а легализовать в Украине свои оккупационные администрации в Донецке и Луганске. Выбить для них официальный статус. Поэтому никакие компромиссы и уступки не помогут.

Надеюсь, что из нынешнего демарша России, представитель которой демонстративно отказался ехать на мирные переговоры, будут сделаны соответствующие выводы", — пишет Казанский в Facebook.

Ранее журналист Денис Казанский, принимающий участие в переговорах под Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы, сказал, что не берется комментировать назначение руководителем группы переговорщиков первого президента Леонида Кравчука, поскольку «смысл этого действия» ему до конца не ясен.

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