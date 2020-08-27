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В России заявили о задержании военного, который якобы шпионил в пользу Украины (видео)
В Барнауле сотрудники ФСБ России задержали военнослужащего ракетных войск стратегического назначения — якобы за передачу сведений с гостайной украинской разведке. Напомним, в июне российский суд вынес приговор жителю Севастополя, якобы шпионившему в пользу Украины.
В то же время официальные источники не уточняют, был ли задержан военный непосредственно при передаче сведений, либо же спецоперация готовилась давно.
«ФСБ РФ в Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения»,— говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ.
Задержанному инкриминируют государственную измену (статья 275 УК РФ). Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Появилось видео задержания. Его опубликовал российский Telegram-канал Раньше всех. Ну почти.
Напомним, в конце июля в Крыму задержали моряка Черноморского флота, который якобы работавшего на Украину.101
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