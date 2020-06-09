- 16:56 Не могут распрощаться с «вождем»: в селах под Одессой не хотят сносить памятники Ленину
- 16:44 Оккупанты вынесли приговор жителю Севастополя, якобы шпионившему в пользу Украины
- 16:44 "Мне не стыдно": Зеленский объяснился за сравнение Украины с проституткой
- 16:35 Несмотря на секс-скандал: соперник Трампа на выборах Байден уже опережает действующего президента
- 16:09 В райцентре на Черкасщине коронавирусом заболели десятки пациентов психоневрологического интерната
- 16:03 Разделить Азовское море: Россия приготовила новую ловушку для Украины
- 16:01 На юге Европы выпал снег
- 15:53 "Почему нас хоронят?": распавшиеся "Время и Стекло" заинтриговали заявлением
- 15:42 Румыния официально признала Россию враждебным государством
- 15:36 Надвигаются град и шквалы: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды
- 15:28 О роли России упоминается вскользь: в Нидерландах проходят слушания по делу о сбитом Boeing MH17
- 15:15 Боевики "ЛНР" отказались открывать пункт пропуска в Станице Луганской
Оккупанты вынесли приговор жителю Севастополя, якобы шпионившему в пользу Украины
Городской суд оккупированного Россией Севастополя приговорил к 10 годам лишения свободы за шпионаж местного жителя. Ранее в Кремле возник новый план, как легитимизировать аннексированный полуостров.
Как сообщают РосСМИ, заседание проходило в закрытом режиме. Оккупанты заявляют, что сорокалетний мужчина собирал и передавал сотрудникам украинской разведки данные о воинских частях РФ. Его задержали сотрудники ФСБ.
Арестованному мужчине назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который считает, что Крым надо признать частью РФ, переизбрали председателем совета директоров «Роснефти». Кроме того, Шредер резко высказался в адрес посла Украины в Германии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...