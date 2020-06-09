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Украина

Оккупанты вынесли приговор жителю Севастополя, якобы шпионившему в пользу Украины

16:44 9 июня 2020
Тюрьма

Городской суд оккупированного Россией Севастополя приговорил к 10 годам лишения свободы за шпионаж местного жителя. Ранее в Кремле возник новый план, как легитимизировать аннексированный полуостров.

Как сообщают РосСМИ, заседание проходило в закрытом режиме. Оккупанты заявляют, что сорокалетний мужчина собирал и передавал сотрудникам украинской разведки данные о воинских частях РФ. Его задержали сотрудники ФСБ.

Арестованному мужчине назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который считает, что Крым надо признать частью РФ, переизбрали председателем совета директоров «Роснефти». Кроме того, Шредер резко высказался в адрес посла Украины в Германии.

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