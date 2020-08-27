Вряд ли Зеленский не в курсе, кто и кого назначил руководить крупнейшей таможней, — Юрий Бутусов

Одесскую таможню возглавил Денис Пудрик, который с начала июля числился заместителем главы данного регионального ведомства. Это назначение глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили назвал коррупцией. «Посмеет ли ответить на такое обвинение Офис президента?» — пишет в соцсети известный журналист Юрий Бутусов.

«Саакашвили назвал коррупцией назначение главой Одесской таможни зятя доверенного лица Ермака и советника Зеленского. Посмеет ли ответить на обвинение Офис президента?

30 июня глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили заявил, что Нацсовет во главе с президентом Владимиром Зеленским поддержал «революционную реформу» таможни — растаможка за 15 минут. С тех пор никаких официальных сообщений о том, как же реализовывается эта реформа, не поступало.

А 26 августа Саакашвили написал, что и. о. главы Одесской таможни назначен Денис Пудрик, и возмутился:

«Назначение этого типа на таможню — это типичный старый феодальный институт кормления, ничего общего не имеющий с государственными интересами. Сколько можно ходить по кругу, предлагая одних и тех же старых „профессионалов“ и углубляя круг коррупции? Сколько можно пожирать собственный национальный организм и заниматься самоуничтожением?».

Вот только Михаил Николаевич забыл написать, кому именно он этот вопрос адресует, видимо, еще не разобрался, с какими именно барыгами ему приходится иметь дело в данном случае. И я решил помочь ему разобраться, чтобы вопрос был адресным, а ответ — от того, кто именно добился назначения Пудрика.

Денис Пудрик — весьма опытный таможенник, который многие годы руководил разными таможнями, и пока он жил на одну зарплату, его семья приобрела квартиры в Киеве, Турции, Крыму, Донецке, участки земли, дом под Киевом, дорогие машины, коллекционные часы, ну все, как положено таможенным генералам, считайте сами. Пудрика люстрировали в 2015-м, но в марте 2020-го, при Зеленском, он получил решение суда о восстановлении в должности и еще и компенсацию от государства, в дополнение к своему состоянию. И вот Пудрик внезапно возглавил крупнейшую таможню страны, через которую проходит самый большой товарный поток. Судя по габаритам, Пудрик всю эту одесскую контрабанду легко поборет и съест на завтрак, а коррупция мимо него явно никогда не могла проскочить. Как же он сделал карьеру с таким совсем не новым лицом?

Разгадка — в этой фотографии из фейсбука Натальи Пудрик.

Денис Пудрик вместе с супругой — «Настоящий мужчина состоит из муж и чина» — написала Наталья в ноябре 2019-го под этой фотографией. Кто же она такая? Наталья Пудрик — урожденная Куницына, как видно даже из названия ее аккаунта и семейных фотографий. Это дочь Сергея Куницына — бывшего депутата Блока Петра Порошенко, который в марте 2020-го возглавил Консультативный совет по делам ветеранов при Зеленском, и вот кто его пригласил в ОП: «Андрей Ермак пригласил меня недели три назад, и мы пообщались. Разговор шел о том, что я могу дать какие-то советы, рекомендации, касающиеся подходов к деоккупации Крыма и Севастополя, по проблемам ветеранского движения. Моя должность внештатная, зарплату я там не получаю… Если через статус советника главы офиса смогу чем-то помочь ребятам и дать совет, то я готов. Я пришел не за должностями, у меня все это уже было», — сказал Куницын в интервью 15 апреля.

И как раз в марте 20-го Пудрик внезапно выиграл суд по люстрации, так вот совпало с назначением тестя в ОП, еще и 600 тысяч получил. Так что таможенные ворота страны отдали доверенному лицу Ермака, которое возглавляет совет при президенте. Вряд ли президент Зеленский не в курсе, кто назначил и кого именно назначили на крупнейшую таможню, ведь Саакашвили прежде всего просил назначить на одесскую таможню его людей, как это было в 2015-м. Так что здесь такой случай, когда сказать «я не знал» скомпрометирует президента куда больше, чем объяснять, почему знал и согласился с назначением.

Итак, подсказываю Михаилу Саакашвили: на следующем Нацсовете реформ глава исполкома без всяких сомнений должен задать свой вопрос тем, кто назначил Пудрика «углублять круг коррупции» и «пожирать собственный национальный организм», — главе Офиса президента Ермаку и президенту Зеленскому. Конкретно, четко, пусть президент честно ответит на это прямое обвинение в коррупции от своего собственного Нацсовета реформ, верим, что Михаил Николаевич не позволит от своего вопроса увильнуть. Нацсовет по регламенту должен собираться один раз в месяц, а с момента заседания 30 июня прошло уже два месяца, так что ждем скорейшего заседания — и никакой пощады барыгам!" — написал Бутусов в Facebook.

Напомним, весной этого года в Одесской таможне разразился скандал: были арестованы чиновники, требовавшие «дань» за растаможку контейнеров.

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