Трамп хочет, чтобы Байден прошел тест на наркотики перед дебатами

Президент США Дональд Трамп призвал своего соперника на предстоящих выборах Джо Байдена пройти перед дебатами тест на наркотики. Подобная ситуация уже складывалась перед выборами президента Украины.

По информации Washington Examiner, Трамп не стал обосновывать такое предложение, но заявил, что неплохо разбирается в этом.

Кроме того, Трамп заявил, что Байден был некомпентентен при выступлениях на дебатах.

«Не то, чтобы он был Уинстоном Черчиллем, потому что он им не был, это были нормальные, скучные дебаты», — так Трамп прокомментировал внезапное улучшение результатов Байдена на дебатах, проходивших в ходе праймериз Демократической партии.

Ранее сообщалось, что Демократическая партия США утвердила кандидата на пост вице-президента — первую чернокожую американку и первую американку индийского происхождения, номинированную на эту должность.

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