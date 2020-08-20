Демократическая партия США утвердила кандидата на пост вице-президента

В США Демократическая партия официально определилась с кандидатом в вице-президенты. Если на ноябрьских президентских выборах победу одержит Джозеф Байден, то вице-президентом станет Камала Харрис, 55-летняя сенатор от Калифорнии.

Как сообщает Голос Америки, Харрис стала первой чернокожей американкой и первой американкой индийского происхождения, номинированной в вице-президенты. Политик была не против побороться и за президентский пост, но проиграла праймериз Байдену.

Камала Деви Харрис родилась в семье врача-иммигрантки из Индии и профессора экономики, уроженца Ямайки. Большая часть жизни Камалы прошла в Калифорнии. Получив диплом бакалавра политологии и экономики в институте Говарда в Вашингтоне, Харрис вернулась в родной штат и по окончании учебы в Университете Калифорнии стала доктором юридических наук. После университета работала в офисе окружного прокурора в Аламиде, в 2003 году избрана окружным прокурором. Стала первой женщиной на посту генерального прокурора Калифорнии. С 2017 года представляет родной штат в Сенате.

Харрис с 2014 года замужем за юристом Дугласом Эмхоффом. Пара воспитывает двоих детей.

Напомним, выборы в США назначены на 3 ноября 2020 года. Действующему президенту Трампу удалось сократить отставание от Байдена.

Фото Kamala Harris/Twitter

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