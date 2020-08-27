В 2020 году проект «Ринат Ахметов — Детям. Мирное лето» сильно изменился в связи с карантинными мерами безопасности. Из-за эпидемии коронавируса он прошел в онлайн-формате на платформе Zoom и в мессенджере Telegram. Но миссия осталась неизменной — помощь детям Донбасса, получившим душевные травмы.

Занятия онлайн

«Новый формат „Мирного лета“ был полностью завязан на онлайн. Не знали, что нас ждет, но уже в первый день стало ясно, что проект потрясающий!» — говорит Юлия Стрельцова, мама Леры Стрельцовой, которая в шестилетнем возрасте стала свидетелем ожесточенных боев в Краматорске и пережила страшный стресс.

Лера Стрельцова

Сейчас ей 13, но она все еще помнит грохот автоматных очередей, взрывы гранат и беспорядочно бегущих по улицам людей. Впервые девочка оказалась в летнем лагере от Фонда Рината Ахметова в 2019 году. Она отдыхала в тишине леса, общалась с психологами, училась применять действенные упражнения, помогающие победить страх.

Стандартный день участника проекта «Ринат Ахметов — Детям. Мирное лето» в этом году выглядел так: сначала подъем и совместная зарядка в онлайн-режиме. Тут детям помогает «Диджитал-физра» — образовательный сериал, снятый Фондом Рината Ахметова совместно с ФК «Шахтер» и Министерством цифровой трансформации Украины. Затем общение с психологами (индивидуальное и групповое) и лекции «Кино Лето».

«Мы рассказывали детям об истории кино и видеоблогерства, учили актерскому мастерству, объясняли основы монтажа. Но больше всего участникам понравились практические задания — снимать видео. Дети почувствовали себя настоящими звездами кино», — поделилась ведущая интенсива «Кино Лето» Екатерина Усменцева.

Ведущая интенсива «Кино Лето» Екатерина Усменцева

Мама участницы проекта Леры Стрельцовой отметила, что онлайн-лагерь стал отличной альтернативой на время карантина: «Дети и так сейчас все время проводят в гаджетах, а тут оказалось, что они могут быть полезными! Вместо потребления информационного мусора получают полезные знания и навыки. Я увидела, как дочь благодаря проекту втянулась в производство видео. Спасибо Фонду за такой увлекательный опыт!»

У Натальи Оришко, мамы девочки Нади, которая очень испугалась во время обстрела Новолуганского, также остались наилучшие впечатления от проекта: «Дети впервые за лето взяли в руки карандаши, фломастеры, краски. Веселились, смеялись, рисовали. Это было интересно и полезно. Сама Надя признается, что ей в экспериментальном сезоне больше всего понравилось общение с психологом. А сам психолог отвечает детям взаимностью».

Надя Оришко

По словам психолога Ольги Жога, все участники были очень включены в групповые занятия: «Онлайн-формат сделал свое дело, „закрылись“ лишь немногие. Но и они со временем включились. За время проекта я сделала несколько интересных наблюдений. Например, можно уверенно говорить, что травмы войны уже уходят у деток на второй план! Особенно это видно по ребятам, которые уже принимали участие в этом проекте в прошлые годы».

Психолог Ольги Жога с детьми

В шестом сезоне проекта «Ринат Ахметов — Детям. Мирное лето» приняли участие порядка 80 ребят, переживших ужасы вооруженного конфликта. С 2015 года участниками проекта стали более 4500 детей.

«Ринат Ахметов — единственный в Украине системно и масштабно оказывает помощь детям Донбасса. Среди проектов этого направления — реабилитация раненых детей, помощь в их лечении и протезировании, но у „Мирного лета“ особая миссия — излечить детские души. В этом году проект прошел в экспериментальном формате, и, судя по отзывам участников и их родителей, этот эксперимент можно признать успешным», — сказала Оксана Ищук, менеджер проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

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