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Деньги

Продажа гостиницы «Днепр» стала примером честных и прозрачных торгов, — Шмыгаль

18:29 27 августа 2020
Днепр
Алина ДРОНОВА, специально для ФАКТОВ

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что недавний аукцион по продаже столичной гостиницы «Днепр» является подтверждением того, что Украина верна принципам честных и прозрачных торгов.

Как сообщается на Правительственном портале, об этом он заявил на встрече с заместителем государственного секретаря США Стивеном Биґеном.

Во время встречи глава украинского правительства отметил, что участие американских инвесторов в приватизации украинских государственных предприятий может помочь укреплению двусторонних отношений стран.

«Приватизация неэффективных предприятий даст им новый толчок для развития, создаст рабочие места и положительно скажется на экономике. Продажа гостиницы» Днепр «стал для инвесторов сигналом, что Украина верна принципам честных и прозрачных торгов. Поэтому приглашаем американских инвесторов также присоединиться к аукционам», — сказал премьер.

В то же время Биґен сказал, что США поддерживают правительство в проведении реформ, которые укрепляют демократические институты и улучшают бизнес-климат.

Ранее сообщалось, что в Окружной административный суд Киева подали иск о признании противоправным и что требует отмены приказа Фонда госимущества от 29 июля 2020 года. Речь идет о документе, которым утвердили протокол результатов электронного аукциона по продаже 100% госпакета гостиницы «Днепр».

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