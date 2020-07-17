Миллиард за «Днепр»: почему продажа отеля важна для Украины?

15 июля приватизировали отель «Днепр» — бывший объект госсобственности Украины. На торгах в системе ProZorro его купили за рекордные 1,1 миллиард гривен. Уже первая ставка в несколько раз превысила начальную: за отель просили 80,9 миллиона гривен, а предложили 711 млн гривен. Из 29 участников аукциона самой щедрой оказалась украинская компания «Смартленд».

Особенности аукциона

Торги прошли в системе ProZorro и транслировались онлайн. Перед стартом мероприятия выступили эксперты, в том числе Дмитрий Сенниченко, председатель Фонда государственного имущества Украины.

Для максимальной прозрачности за подготовкой к процессу следили несколько международных компаний. Например, Baker McKenzie и DELTA Ukraine провели аудиты, а Cushman & Wakefield занималась технико-экономической частью. В итоге организаторы аукциона достигли максимальной прозрачности и честности сделки.

Откуда взялась стартовая цена в 80,9 миллиона гривен? Сумму сформировала стоимость акций гостиницы, как прописано в статье 22 Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества». Некоторые сомневаются в объективности первоначальной стоимости. Однако это уже вопрос не к организаторам — те просто соблюдали закон.

«Смартленд»: кто они?

Это украинская компания, зарегистрированная в 2013 году. Специализируется на эксплуатации недвижимости (торговля и аренда). За 6 лет существования «Смартленд» ни разу не запятнала свой послужной список судебными разбирательствами или другими проблемами. Еще один плюс в копилку доверия — уставный капитал. Сумма немалая — более 11 млн гривен. Иностранный след, о котором пишут некоторые издания, также не просматривается. Зато четко видна польза от активности подобных компаний в стране — рабочих мест станет больше.

Будущее отеля «Днепр»

Отель никуда не денется. К условиям приватизации входят жесткие пункты, среди которых:

сохранить минимум 100 номеров

не упустить четырехзвездочный статус

полгода не урезать зарплаты сотрудникам

выплатить долги отеля

не убирать слово «Днепр» (Dnipro) из названия

Сама же компания заявляет, что собирается развивать отель и сделать заведение гордостью страны:

«Скупать государственное имущество за бесценок — значит, обкрадывать страну и сограждан. Мы понимаем, что эта инвестиция окупит себя не через один десяток лет, но хотим сломать украинский стереотип «после меня хоть потоп» и показать, что бизнес не должен заниматься только мгновенным обогащением. Отели «Хилтон» — это синоним успешности, который поднимает репутацию США в рейтинге стран с высоким уровнем сервиса. Таким же синонимом качества и предметом гордости украинцев мы хотим сделать и гостиницу «Днепр».

Приватизация как политический тренд

Спрос на госимущество очевиден, как и польза от подобных аукционов для бюджета страны. Сделки на ProZorro уже принесли Украине 2,7 миллиарда гривен. И чем больше аукционов — тем выгоднее. С этим согласен и президент Владимир Зеленский, который написал в Facebook следующее:

«Только что завершился аукцион по продаже государственного пакета акций ОАО «Гостиница «Днепр». Цена превысила все ожидания, достигнув 1 миллиарда 111 миллионов гривен. Это почти в 14 раз больше начальной цены».

Затем глава государства поздравил нового владельца:

«Победителю торгов — новому владельцу гостиницы „Днепр“ — желаю, чтобы это прекрасное здание в центре Киева оправдало его инвестиции, принесло прибыль и стало настоящим украшением нашей столицы и желанной локацией для ее гостей. Убежден, государство не должно конкурировать с бизнесом в том, что бизнес обычно делает лучше, в данном случае — руководит гостиницами».

Однако, как на самом деле приватизация гостиницы и другого госимущества скажется на судьбе страны, покажет время.

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