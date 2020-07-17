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Украина

Миллиард за «Днепр»: почему продажа отеля важна для Украины?

19:36 17 июля 2020
гостиница Днепр
Алина ДРОНОВА, специально для ФАКТОВ

15 июля приватизировали отель «Днепр» — бывший объект госсобственности Украины. На торгах в системе ProZorro его купили за рекордные 1,1 миллиард гривен. Уже первая ставка в несколько раз превысила начальную: за отель просили 80,9 миллиона гривен, а предложили 711 млн гривен. Из 29 участников аукциона самой щедрой оказалась украинская компания «Смартленд».

Особенности аукциона

Торги прошли в системе ProZorro и транслировались онлайн. Перед стартом мероприятия выступили эксперты, в том числе Дмитрий Сенниченко, председатель Фонда государственного имущества Украины.

Для максимальной прозрачности за подготовкой к процессу следили несколько международных компаний. Например, Baker McKenzie и DELTA Ukraine провели аудиты, а Cushman & Wakefield занималась технико-экономической частью. В итоге организаторы аукциона достигли максимальной прозрачности и честности сделки.

Откуда взялась стартовая цена в 80,9 миллиона гривен? Сумму сформировала стоимость акций гостиницы, как прописано в статье 22 Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества». Некоторые сомневаются в объективности первоначальной стоимости. Однако это уже вопрос не к организаторам — те просто соблюдали закон.

«Смартленд»: кто они?

Это украинская компания, зарегистрированная в 2013 году. Специализируется на эксплуатации недвижимости (торговля и аренда). За 6 лет существования «Смартленд» ни разу не запятнала свой послужной список судебными разбирательствами или другими проблемами. Еще один плюс в копилку доверия — уставный капитал. Сумма немалая — более 11 млн гривен. Иностранный след, о котором пишут некоторые издания, также не просматривается. Зато четко видна польза от активности подобных компаний в стране — рабочих мест станет больше.

Будущее отеля «Днепр»

Отель никуда не денется. К условиям приватизации входят жесткие пункты, среди которых:

  • сохранить минимум 100 номеров
  • не упустить четырехзвездочный статус
  • полгода не урезать зарплаты сотрудникам
  • выплатить долги отеля
  • не убирать слово «Днепр» (Dnipro) из названия

Сама же компания заявляет, что собирается развивать отель и сделать заведение гордостью страны:

«Скупать государственное имущество за бесценок — значит, обкрадывать страну и сограждан. Мы понимаем, что эта инвестиция окупит себя не через один десяток лет, но хотим сломать украинский стереотип «после меня хоть потоп» и показать, что бизнес не должен заниматься только мгновенным обогащением. Отели «Хилтон» — это синоним успешности, который поднимает репутацию США в рейтинге стран с высоким уровнем сервиса. Таким же синонимом качества и предметом гордости украинцев мы хотим сделать и гостиницу «Днепр».

Приватизация как политический тренд

Спрос на госимущество очевиден, как и польза от подобных аукционов для бюджета страны. Сделки на ProZorro уже принесли Украине 2,7 миллиарда гривен. И чем больше аукционов — тем выгоднее. С этим согласен и президент Владимир Зеленский, который написал в Facebook следующее:

«Только что завершился аукцион по продаже государственного пакета акций ОАО «Гостиница «Днепр». Цена превысила все ожидания, достигнув 1 миллиарда 111 миллионов гривен. Это почти в 14 раз больше начальной цены».

Затем глава государства поздравил нового владельца:

«Победителю торгов — новому владельцу гостиницы „Днепр“ — желаю, чтобы это прекрасное здание в центре Киева оправдало его инвестиции, принесло прибыль и стало настоящим украшением нашей столицы и желанной локацией для ее гостей. Убежден, государство не должно конкурировать с бизнесом в том, что бизнес обычно делает лучше, в данном случае — руководит гостиницами».

Однако, как на самом деле приватизация гостиницы и другого госимущества скажется на судьбе страны, покажет время.

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